Spiaggia, incubo-Physalia: "Punte centinaia di persone", cosa sta succedendo

È allerta in Spagna a causa della massiccia presenza di caravelle portoghesi. L'allarme riguarda principalmente la costa settentrionale, dove - nei primi giorni di agosto numerosi - esemplari di Physalia physalis sono stati avvistati sulle spiagge dei Paesi Baschi, e hanno costretto le autorità locali ad adottare misure straordinarie per garantire la sicurezza dei bagnanti. Nel mirino alcune località come San Sebastián, Zarautz, Getaria e Mutriku. La presenza di questi animali ha addirittura imposto la bandiera rossa e vietare temporaneamente la balneazione, mentre a San Sebastián le tre principali spiagge cittadine sono state chiuse per alcune ore dopo l’aumento degli avvistamenti.

L’emergenza ha provocato anche numerosi interventi di soccorso. Secondo il bilancio diffuso dalle autorità locali, centinaia di persone sono state punte, anche se nella maggior parte dei casi le conseguenze si sono limitate a sintomi lievi. Solo nella zona di San Sebastián è stato registrato circa un centinaio di casi.