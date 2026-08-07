FdI umilia Giuseppe Conte: "Torna a scuola. Magari con le rotelle..."

Fratelli d'Italia è tornato all'attacco di Giuseppe Conte dopo il botta e risposta tra il leader del Movimento Cinque Stelle e Giorgia Meloni seguito all'audizione di ieri, giovedì 6 agosto, in commissione Covid. Il partito della presidente del Consiglio lo ha accusato di aver commesso una "cantonata" nella ricostruzione della recente storia politica italiana commettendo diversi errori. Nel mirino finisce in particolare un passaggio sul mancato aggiornamento del piano pandemico.
"Nel 2013-2018 c'era Berlusconi e Giorgia Meloni era ministro", è la frase attribuita all'ex presidente del Consiglio nella grafica pubblicata sui social da FdI, che ha replicato ricordando che in quegli anni a Palazzo Chigi si sono succeduti Enrico Letta, Matteo Renzi e Paolo Gentiloni. "Piano pandemico. Conte scarica le colpe e prende una cantonata. Ieri, con una sequela di falsità e inesattezze, ha offerto una ricostruzione che fa acqua da tutte le parti", hanno attaccato da FdI sui social.
L'auto-elogio di Giuseppe Conte: quasi cinque ore di comizioSi era, come giusto, preparato il discorso, un comizio di cinque ore leggendo gli appunti. E quando il gioco si è...
"Conte, altro che salire in cattedra: torni dietro i banchi, magari quelli a rotelle che sembrano essere più nelle sue corde", hanno aggiunto. "Avvocato - ha concluso Fratelli d'Italia su X -, vada a ripassare la storia politica italiana". Insomma, lo storico-Conte è stato colpito e affondato dalle sue stesse gaffe.
Anche sulla recente storia politica italiana, Giuseppe Conte prende una cantonata.— Fratelli d'Italia (@FratellidItalia) August 7, 2026
Ieri, con una sequela di falsità e inesattezze, ne ha offerto una ricostruzione che fa acqua da tutte le parti.
Conte, altro che salire in cattedra: torni dietro i banchi, magari quelli a rotelle… pic.twitter.com/WhJtx25r97