Del deputato Avs Francesco Emilio Borrelli ammiro il modo appassionato di fare politica, il metterci la faccia e rischiare la pelle, lo scendere in campo e restare in trincea quando tutti scappano. Seguo le sue battaglie contro i soprusi della malavita, le denunce sul degrado di Napoli, la difesa degli animali.

Un eroe civile: gli perdono perfino la fusione elettorale con Ilaria Salis. Ma non esiste l’immunità dal razzismo, nemmeno per gli eroi anticamorra. Per criticare il ministro Musumeci sui Campi Flegrei prima entra nel merito, poi deraglia: «Gli antenati di Musumeci stavano ancora sugli alberi a mangiare le banane quando là c’era già la civiltà».

Parole volgari da parte di un parlamentare, peraltro del Sud, cariche di quei pregiudizi che lui combatte a suon di post. Una frase ignorante, perché la Sicilia fu la culla della Magna Grecia e, precipitando rapidamente da Archimede ad argomenti terra terra, le prime banane arrivarono nell’isola quasi due millenni dopo i Greci. Spiace, ma stavolta il paladino della legalità è scivolato su una buccia di banana.