Libero logo
Ceuta
Scandalo Conte-Covid
Calciomercato

Buccia di banana

Le parole volgari da parte del parlamentare contro Musumeci. Frasi cariche di quei pregiudizi che lui combatte a suon di post. Una frase ignorante
di Lucia Espositovenerdì 7 agosto 2026
Buccia di banana

1' di lettura

Del deputato Avs Francesco Emilio Borrelli ammiro il modo appassionato di fare politica, il metterci la faccia e rischiare la pelle, lo scendere in campo e restare in trincea quando tutti scappano. Seguo le sue battaglie contro i soprusi della malavita, le denunce sul degrado di Napoli, la difesa degli animali. 

Un eroe civile: gli perdono perfino la fusione elettorale con Ilaria Salis. Ma non esiste l’immunità dal razzismo, nemmeno per gli eroi anticamorra. Per criticare il ministro Musumeci sui Campi Flegrei prima entra nel merito, poi deraglia: «Gli antenati di Musumeci stavano ancora sugli alberi a mangiare le banane quando là c’era già la civiltà». 

Parole volgari da parte di un parlamentare, peraltro del Sud, cariche di quei pregiudizi che lui combatte a suon di post. Una frase ignorante, perché la Sicilia fu la culla della Magna Grecia e, precipitando rapidamente da Archimede ad argomenti terra terra, le prime banane arrivarono nell’isola quasi due millenni dopo i Greci. Spiace, ma stavolta il paladino della legalità è scivolato su una buccia di banana.

tag
francesco emilio borrelli
nello musumeci

Fuori luogo Borrelli offende Musumeci e la Sicilia: "Sugli alberi a mangiare banane", il ministro lo gela

Roba da matti Ischia, scontrino-choc in pasticceria: quanto addebitano per... il piano bar

L'inchiesta a Gela Frana di Niscemi, 13 indagati eccellenti: anche gli ultimi 4 governatori della Regione Sicilia

ti potrebbero interessare

Marcinelle, il sindacato belga rivendica il gesto: "Contro tutti i partiti fascisti"

Marcinelle, il sindacato belga rivendica il gesto: "Contro tutti i partiti fascisti"

Redazione
Marcinelle, Fidanza: "La Cgil volta le spalle a La Russa". Meloni: "Vergogna". Ma la Cgil smentisce

Marcinelle, Fidanza: "La Cgil volta le spalle a La Russa". Meloni: "Vergogna". Ma la Cgil smentisce

Piantedosi: "C'è una saldatura tra estrema sinistra e area pro-pal"

Piantedosi: "C'è una saldatura tra estrema sinistra e area pro-pal"

Gino Zavalani
"Meloni calpesta le regole per compiacere Trump": la ministra spagnola passa agli insulti

"Meloni calpesta le regole per compiacere Trump": la ministra spagnola passa agli insulti