Pedro Sánchez minaccia l'Italia: "Vi diamo 48 ore, poi adotteremo misure"

La Spagna minaccia l'Italia. Il governo spagnolo chiede all'esecutivo Meloni di revocare entro domenica 9 agosto i controlli alle frontiere reintrodotti il primo agosto, dopo la crisi migratoria a Ceuta. In caso contrario, è l'avvertimento, adotterà misura di risposta "proporzionali". In una nota ufficiale, l'esecutivo di Madrid definisce la decisione italiana "ingiusta, contraria agli interessi dell'Ue e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola", sostenendo che sia stata adottata "senza preavviso, unilateralmente e con argomenti spuri che non si conformano né al Codice delle frontiere Schengen né alla verità".
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Nei giorni scorsi l'Italia ha sospeso l'accordo di Schengen con la Spagna. Per un mese non ci sarà più il regime di libera circolazione ma la polizia di frontiera in porti e aeroporti effettuerà verifiche, "mirate e selettive" - come spiegato dal Viminale - sui cittadini extraeuropei provenienti dal Paese iberico. A preoccupare Giorgia Meloni le immagini dell'assalto di migranti a Ceuta, l'enclave spagnola in Marocco. Serve, ha spiegato la stessa premier, "per tutelare la sicurezza nazionale e prevenire possibili ripercussioni per la nostra nazione".
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E solo poche ore prima dell'ennesimo attacco del governo Sanchez all'Italia, a difendere la misura è stato Ignazio La Russa. "L'iniziativa della Meloni e della Danimarca è stata seguita da 20 Paesi, altro che Schengen e non Schengen. Non solo l'Italia. Sa quante volte è stata sospeso il trattato dal 2006 a oggi? 496 volte, parlano i numeri. Ma anche se la nostra risposta fosse stata ritenuta troppo forte, meglio avere una reazione forte che dia un segnale chiaro, che l'assenza di risposte che molte volte per la sinistra equivale a un 'venite venite tutti, anche senza regole'", ha ricordato il presidente del Senato sulle colonne del Messaggero. La minaccia di Sanchez arriva anche dopo l'allarme degli 007 su una possibile seconda ondata di migranti a Ceuta prevista per il 15 agosto.
A replicare anche la Lega di Matteo Salvini: "Invece di minacciare l'Italia, il premier socialista Sanchez pensi a difendere i confini spagnoli ed europei dall'invasione dei clandestini". Così la delegazione del Carroccio al Parlamento europeo.