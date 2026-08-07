Pedro Sánchez minaccia l'Italia: "Vi diamo 48 ore, poi adotteremo misure"

La Spagna minaccia l'Italia. Il governo spagnolo chiede all'esecutivo Meloni di revocare entro domenica 9 agosto i controlli alle frontiere reintrodotti il primo agosto, dopo la crisi migratoria a Ceuta. In caso contrario, è l'avvertimento, adotterà misura di risposta "proporzionali". In una nota ufficiale, l'esecutivo di Madrid definisce la decisione italiana "ingiusta, contraria agli interessi dell'Ue e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola", sostenendo che sia stata adottata "senza preavviso, unilateralmente e con argomenti spuri che non si conformano né al Codice delle frontiere Schengen né alla verità".

Rimpatri, scure italiana sui Paesi Ue che non collaborano: gli estremi rimedi Nel linguaggio della diplomazia internazionale si chiama «condizionalità economica». In sostanza: bas...

Nei giorni scorsi l'Italia ha sospeso l'accordo di Schengen con la Spagna. Per un mese non ci sarà più il regime di libera circolazione ma la polizia di frontiera in porti e aeroporti effettuerà verifiche, "mirate e selettive" - come spiegato dal Viminale - sui cittadini extraeuropei provenienti dal Paese iberico. A preoccupare Giorgia Meloni le immagini dell'assalto di migranti a Ceuta, l'enclave spagnola in Marocco. Serve, ha spiegato la stessa premier, "per tutelare la sicurezza nazionale e prevenire possibili ripercussioni per la nostra nazione".

Ceuta, caos infinito: ronde di cittadini a caccia di clandestini Stavolta è direttamente la Guardia Civil a smentire il governo socialista spagnolo, sostenendo che ci sono ancora...