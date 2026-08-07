Alessandro Onorato: "E la polizia?". Sceneggiata in stazione e gaffe clamorosa: FdI lo stronca

Che figuraccia per Alessandro Onorato . L'assessore al Turismo, Moda, Grandi Eventi e Sport di Roma Capitale non conosce gli orari della Stazione Termini. Tutto vero. In un video che lo ritrae davanti allo scalo ferroviario di notte, Onorato accusa il governo di fare propaganda. Il motivo? I militari che dovrebbbero presidiare la zona a una certa ora vanno via. "Mezzanotte e 31 il blindato va via... Ma chi rimane a Termini a controllare?" si chiede Onorato nel video rilanciato sui suoi canali social. E ancora: "Ma perché viene messo il semiblindato? È utile o è uno spot della destra per dare l'idea di sicurezza?" incalza ancora l’assessore.

Non è finita qui: alle "1:09 in questo momento tutti i ragazzi dell'esercito vanno via" a bordo di "tre camionette, la Jeep civile che le segue, sono andati via tutti". Un paradosso, secondo Onorato, che proprio di notte quel presidio scompaia: "Secondo voi una stazione è più sicura o insicura di giorno o di notte? Perché all'una di notte vanno tutti quanti via?". Da qui l'attacco al governo: "Non è che uno li tiene di giorno soltanto per fare uno spot, far sembrare ai cittadini italiani che il governo Meloni si prende cura della loro sicurezza. La colpa è del Governo che sulla sicurezza in Italia da 4 anni fa solo spot".

Immediata la reazione di FdI che, in tempo record, lo sbugiarda. Federico Rocca, consigliere capitolino di Fratelli d'Italia, tuona: "È gravissimo che l'assessore al Turismo di Roma Capitale non conosca nemmeno gli orari di apertura e chiusura della stazione Termini, il principale scalo ferroviario d'Italia e il primo biglietto da visita della Capitale - si legge in una nota - se ignora perfino il funzionamento della stazione più importante della Nazione, non è all'altezza del ruolo che ricopre e farebbe bene a rassegnare le dimissioni". Poi, "nel suo stesso video si vede chiaramente che, quando lasciano il piazzale i mezzi blindati dell'esercito, il presidio non viene affatto meno. Gli uomini dell'esercito proseguono infatti il servizio di vigilanza a piedi, insieme alle forze dell'ordine, garantendo una presenza costante nell'area della stazione. Ha provato a confezionare uno scoop, ma ha preso una clamorosa toppa, della quale dovrebbe soltanto vergognarsi. Forse l'assessore dovrebbe dedicare meno tempo ai video sui social e alle sue ambizioni politiche personali e più tempo a svolgere il ruolo per il quale è pagato dai romani. Il turismo si difende garantendo sicurezza, decoro e servizi efficienti, non con polemiche costruite ad arte. Roma merita amministratori seri. Continuare a nascondere i problemi e attaccare chi li affronta è il modo migliore per accompagnare la Capitale verso un declino sempre più evidente", conclude Rocca.





