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Sanchez, arriva la ritorsione: “Controlli alle frontiere con l’Italia”

venerdì 7 agosto 2026
Sanchez, arriva la ritorsione: “Controlli alle frontiere con l’Italia”

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L'esecutivo di Pedro Sanchez, come promesso ha messo in atto la sua ritorsione nei confronti di Roma: "La Spagna introdurrà controlli temporanei alle frontiere per i viaggiatori provenienti dall'Italia, in risposta alle misure analoghe imposte da Roma a seguito del massiccio afflusso di migranti a Ceuta". Secco il comunicato del ministero dell'Interno, che ha precisato che i controlli si inseriscono "nel contesto della persistente pressione migratoria irregolare" che l'Italia sta subendo. Madrid ha poi precisato che le verifiche inizieranno a mezzanotte di sabato e dureranno fino al 7 settembre.

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