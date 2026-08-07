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Repubblica ceca, uomo accoltella tre persone per strada: catturato

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venerdì 7 agosto 2026
Repubblica ceca, uomo accoltella tre persone per strada: catturato

1' di lettura

Un uomo ha accoltellato due uomini e una donna nella città di Tanvald, nel nord-ovest della Repubblica Ceca. Lo riferiscono i media locali precisando che i feriti sono stati trasportati in elicottero in condizioni critiche negli ospedali della vicina città di Liberec. L'aggressore, rimasto ferito, è stato invece fermato dalla polizia, secondo quanto riportato dal portale di notizie Idnes, che cita fonti della polizia e del servizio di ambulanza. La polizia non ha ancora rilasciato informazioni sui possibili motivi dell'attentato, ma è stata avviata un'indagine sull'accaduto. 

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