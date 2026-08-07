Vladimir Putin, "pronto l'attacco a un paese Nato": il report degli 007 Usa

Mentre la guerra in Ucraina è ancora in corso, il presidente russo Vladimir Putin potrebbe decidere di mettere alla prova la Nato attaccando l'Occidente: questo l'allarme lanciato dall'intelligence statunitense, come riportato dal Wall Street Journal. Se fino a qualche mese fa si riteneva improbabile una provocazione del Cremlino nei confronti dell'Allenza con il conflitto contro Kiev ancora in essere, all’inizio dell’anno invece qualcosa sarebbe cambiato: lo zar adesso si troverebbe sotto pressione e intenzionato a ottenere una vittoria a tutti i costi. Nel frattempo, le forze ucraine stanno intensificando gli attacchi con droni contro obiettivi militari e infrastrutture petrolifere russe. Dall'altro lato, invece, l'esercito russo avanza lentamente lungo il fronte e subisce ingenti perdite.

L'allarme degli 007 americani arriva in un momento non facile nemmeno per gli Usa, che devono fare i conti con la diminuzione delle scorte di alcune munizioni considerate fondamentali per un eventuale conflitto. Secondo quanto riferito da funzionari statunitensi, tra le riserve a rischio ci sono i missili a lungo raggio Precision Strike Missile e Army Tactical Missile System (Atacms), e i missili terra-aria a corto raggio Stinger.