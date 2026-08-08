4 di sera, Vittorio Feltri azzera Pedro Sanchez: "Se fossi in Giorgia Meloni..."

"Deve andare a farsi benedire questo tizio, che non sappiamo neanche che tipo di patti si possano fare con lui. Noi non abbiamo fatto niente di strano. Ci opponiamo a certi fenomeni migratori come quello a cui abbiamo assistito". Vittorio Feltri non usa giri di parole. Il fondatore di Libero, ospite di 4 di sera su Rete 4, ha parlato della crisi migratoria a Ceuta. E ha attaccato Pedro Sanchez, il primo ministro spagnolo idolo della sinistra italiana.

"Se fossi nella Meloni risponderei a Sanchez con una parolaccia, quindi non lo faccio - ha proseguito Vittorio Feltri -. Lei troverà un modo più elegante. La Meloni è una abbastanza tosta, per cui sono sicuro che non presterà il fianco a Sanchez. Gli spagnoli li vedi con questa presa di posizione di essere disperati - ha aggiunto il giornalista - senza sapere come affrontare la loro stessa disperazione".