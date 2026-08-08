4 di sera, Verderami inchioda la sinistra: "Chi ha reso l'Italia un hub di migranti"

Immigrazione, Spagna, Italia ed Europa. Francesco Verderami, ospite a 4 di sera su Rete 4, ha spiegato come negli anni l'Unione europea abbia reso l'Italia un hub per l'immigrazione clandestina. Con il benestare della sinistra che, invece di contrastare il fenomeno, ha incoraggiato gli arrivi. Ne è un chiaro esempio quanto accaduto a Ceuta, con Pedro Sanchez che si è sempre dimostrato favorevole agli ingressi illegali.

"Ma qual è la politica europea su questo tema? Qual è stata in questi anni? Lo sappiamo, praticamente quella di lasciare che l'Italia diventasse una sorta di hub per l'immigrazione clandestina - il pensiero di Verderami -. Addirittura ci fu un governo, quello di Matteo Renzi, che scambiò l'approdo degli immigrati clandestini con una maggiore flessibilità economica. Non lo dico io, lo disse a suo tempo Emma Bonino, che di quel governo faceva parte. Il fatto che nel 2014 e nel 2016 abbiamo chiesto che il coordinatore fosse a Roma la guardia costiera e che gli sbarchi avvenissero tutti quanti in Italia, l'abbiamo chiesto noi. L'accordo l'abbiamo fatto noi, violando peraltro Dublino, ma quello sarà un altro discorso. Vorrei ricordare che fino a che gli immigrati sono approdati in Italia, si diceva che il governo italiano aveva fallito".