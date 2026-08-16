Thailandia, la moto d'acqua si ribalta, 16 ore alla deriva: come li trovano

Una famiglia francese è stata tratta in salvo dopo aver trascorso oltre 16 ore alla deriva nelle acque al largo di Koh Samui, in Thailandia. Un uomo di 50 anni e i suoi due figli, di 5 e 7 anni, erano a bordo di una moto d’acqua che si è ribaltata durante l’escursione, lasciandoli in balia delle onde per tutta la notte.

I soccorritori thailandesi hanno individuato e recuperato i tre quando erano ormai allo stremo delle forze. Secondo Amorn Chomchoey, funzionario del governo locale, la famiglia era esausta e aveva ingerito una notevole quantità di acqua di mare. Particolarmente provati sarebbero apparsi i due bambini, descritti come molto pallidi al momento del salvataggio.

Le immagini diffuse dall’ufficio distrettuale di Koh Samui mostrano la drammatica situazione vissuta dalla famiglia: la moto d’acqua era quasi completamente sommersa, mentre uno dei bambini cercava di mantenersi in equilibrio sulla parte del mezzo ancora fuori dall’acqua. Il padre, invece, galleggiava accanto ai figli indossando il giubbotto di salvataggio. Secondo la società che aveva noleggiato la moto d’acqua, la famiglia avrebbe oltrepassato i limiti dell’area autorizzata dal contratto. Le autorità thailandesi stanno ora ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente e verificando eventuali responsabilità.

L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza durante le attività in mare, soprattutto quando sono coinvolti bambini. Il rispetto delle aree consentite e delle regole previste dal noleggio può infatti risultare fondamentale per evitare situazioni potenzialmente drammatiche.