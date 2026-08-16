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"Ho visto una sconosciuta in casa con la telecamera mentre ero in vacanza. Chi le ha dato le chiavi..."

domenica 16 agosto 2026
"Ho visto una sconosciuta in casa con la telecamera mentre ero in vacanza. Chi le ha dato le chiavi..."

2' di lettura

Una coppia di 28 anni di Long Island City, nel Queens, si è trovata a gestire una situazione da incubo mentre era in vacanza a Yellowstone. Bill e Yelim Kim hanno ricevuto una notifica dalla telecamera di sicurezza installata nel loro appartamento e, collegandosi da remoto, hanno visto una donna sconosciuta comodamente seduta sul loro divano, intenta a bere un drink come se fosse a casa propria.

La coppia ha immediatamente allertato la polizia e alcuni amici che si trovavano nelle vicinanze. Nel frattempo, la donna si è accorta della telecamera e l'ha strappata dalla sua posizione, ma il dispositivo era riuscito a registrare le immagini. Un amico dei proprietari è arrivato nell'appartamento prima degli agenti e ha convinto l'intrusa ad allontanarsi. La donna, però, è tornata poco dopo utilizzando un secondo mazzo di chiavi.

Solo con l'arrivo della polizia la situazione si è conclusa: la donna è stata presa in carico e trasportata via in ambulanza. Successivamente, la gestione del palazzo ha chiarito come fosse riuscita a entrare. Secondo una comunicazione inviata ai condomini, la sconosciuta si sarebbe presentata al portiere fingendosi una dog-sitter incaricata dalla coppia, riuscendo così a ottenere le chiavi dell'appartamento. Il dipendente è stato allontanato e lo stabile ha annunciato un rafforzamento delle misure di sicurezza. La vicenda ha avuto un ulteriore sviluppo due giorni dopo, quando la stessa donna è tornata nel palazzo, ma questa volta è stata respinta. La polizia di New York sta indagando sul caso come tentata effrazione. Al momento, la donna non è stata identificata né incriminata

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Redazione