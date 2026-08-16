"Ho visto una sconosciuta in casa con la telecamera mentre ero in vacanza. Chi le ha dato le chiavi..."

Una coppia di 28 anni di Long Island City, nel Queens, si è trovata a gestire una situazione da incubo mentre era in vacanza a Yellowstone. Bill e Yelim Kim hanno ricevuto una notifica dalla telecamera di sicurezza installata nel loro appartamento e, collegandosi da remoto, hanno visto una donna sconosciuta comodamente seduta sul loro divano, intenta a bere un drink come se fosse a casa propria.

La coppia ha immediatamente allertato la polizia e alcuni amici che si trovavano nelle vicinanze. Nel frattempo, la donna si è accorta della telecamera e l'ha strappata dalla sua posizione, ma il dispositivo era riuscito a registrare le immagini. Un amico dei proprietari è arrivato nell'appartamento prima degli agenti e ha convinto l'intrusa ad allontanarsi. La donna, però, è tornata poco dopo utilizzando un secondo mazzo di chiavi.

Solo con l'arrivo della polizia la situazione si è conclusa: la donna è stata presa in carico e trasportata via in ambulanza. Successivamente, la gestione del palazzo ha chiarito come fosse riuscita a entrare. Secondo una comunicazione inviata ai condomini, la sconosciuta si sarebbe presentata al portiere fingendosi una dog-sitter incaricata dalla coppia, riuscendo così a ottenere le chiavi dell'appartamento. Il dipendente è stato allontanato e lo stabile ha annunciato un rafforzamento delle misure di sicurezza. La vicenda ha avuto un ulteriore sviluppo due giorni dopo, quando la stessa donna è tornata nel palazzo, ma questa volta è stata respinta. La polizia di New York sta indagando sul caso come tentata effrazione. Al momento, la donna non è stata identificata né incriminata