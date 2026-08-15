Europei nuoto, doppietta azzurra nei 50 rana: Martinenghi oro e Cerasuolo argento

Doppietta azzurra nei 50 rana maschile agli Europei di Nuoto. Nicolò Martinenghi tira fuori la grande gara nel momento più importante con il tempo di 26"57 e si prende l'oro precedendo di 5 centesimi Simone Cerasuolo che chiude in 26.62, secondo a pari merito con l’olandese Koen de Groot. Martinenghi ha fatto la differenza nella gara secca e torna sul gradino più alto del podio europeo, beffando proprio il compagno di squadra che alla vigilia era il vero favorito.

"È stata una gara molto strana. Sapevo che la finale era diversa dalle altre. Mi piace godermi l'attimo della finale e mi faccio esaltare da queste cose. Bissare come a Roma era impensabile fino a poco tempo fa. È una grandissima forma di rispetto nei miei confronti", ha commentato Martinenghi a Rai 2, dopo l'oro.