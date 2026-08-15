Europei nuoto, doppietta azzurra nei 50 rana: Martinenghi oro e Cerasuolo argento

Doppietta azzurra nei 50 rana maschile agli Europei di Nuoto. Nicolò Martinenghi tira fuori la grande gara nel momento più importante con il tempo di 26"57 e si prende l'oro precedendo di 5 centesimi Simone Cerasuolo che chiude in 26.62, secondo a pari merito con l’olandese Koen de Groot. Martinenghi ha fatto la differenza nella gara secca e torna sul gradino più alto del podio europeo, beffando proprio il compagno di squadra che alla vigilia era il vero favorito.
"È stata una gara molto strana. Sapevo che la finale era diversa dalle altre. Mi piace godermi l'attimo della finale e mi faccio esaltare da queste cose. Bissare come a Roma era impensabile fino a poco tempo fa. È una grandissima forma di rispetto nei miei confronti", ha commentato Martinenghi a Rai 2, dopo l'oro.
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Sara Curtis invece ha conquistato la medaglia di bronzo nei 50 stile libero ai Campionati europei di Nuoto di Parigi. La super campionessa azzurra ha toccato in 23"99 migliorando di un decimo il già suo record italiano nuotato il 28 giugno a Roma. Vittoria per la polacca Katarzyna Maria Wasick in 23"84, argento alla fuoriclasse svedese Sarah Sjoestrom, battuta di appena due millesimi.
Argento per Anita Gastaldi nei 200m misti donne. Impresa dell'azzurra che nuota in 2:10.07 alle spalle dell'irlandese Hellen Walshe (2:09.81) e davanti alla belga Roos Vanotterdijk (2:10.10).