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Monaco, l'aereo "gratta" sulla pista: panico a bordo

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sabato 15 agosto 2026
Monaco, l'aereo "gratta" sulla pista: panico a bordo

1' di lettura

Paura a bordo di un aereo della Vietnam Airlines in partenza dall'aeroporto di Monaco e diretto ad Hanoi. La coda del velivolo ha urtato la pista durante il decollo, "grattando" la superficie, e facendo alzare una grossa nube di polvere, come si vede nei filmati finiti sui social. Per fortuna nessuna conseguenza grave, ma dopo l'incidente l'aereo è dovuto tornare all'aeroporto di partenza. 

Dopo il decollo, quindi, il velivolo non ha proseguito il viaggio verso Hanoi, ma ha sorvolato la zona di Monaco per scaricare il carburante a bordo prima di tornare all'aeroporto di partenza. I passeggeri e l'equipaggio, illesi, sono stati fatti scendere dall'aereo con gli scivoli di emergenza. ​Secondo quanto riferito, l'aereo ha toccato con la coda la fine della pista, superandola durante il decollo. Una parte della carlinga è risultata danneggiata, così come alcuni pneumatici del carrello.

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