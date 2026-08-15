Monaco, l'aereo "gratta" sulla pista: panico a bordo

Paura a bordo di un aereo della Vietnam Airlines in partenza dall'aeroporto di Monaco e diretto ad Hanoi. La coda del velivolo ha urtato la pista durante il decollo, "grattando" la superficie, e facendo alzare una grossa nube di polvere, come si vede nei filmati finiti sui social. Per fortuna nessuna conseguenza grave, ma dopo l'incidente l'aereo è dovuto tornare all'aeroporto di partenza.

Dopo il decollo, quindi, il velivolo non ha proseguito il viaggio verso Hanoi, ma ha sorvolato la zona di Monaco per scaricare il carburante a bordo prima di tornare all'aeroporto di partenza. I passeggeri e l'equipaggio, illesi, sono stati fatti scendere dall'aereo con gli scivoli di emergenza. ​Secondo quanto riferito, l'aereo ha toccato con la coda la fine della pista, superandola durante il decollo. Una parte della carlinga è risultata danneggiata, così come alcuni pneumatici del carrello.