Monaco, l'aereo "gratta" sulla pista: panico a bordo

Paura a bordo di un aereo della Vietnam Airlines in partenza dall'aeroporto di Monaco e diretto ad Hanoi. La coda del velivolo ha urtato la pista durante il decollo, "grattando" la superficie, e facendo alzare una grossa nube di polvere, come si vede nei filmati finiti sui social. Per fortuna nessuna conseguenza grave, ma dopo l'incidente l'aereo è dovuto tornare all'aeroporto di partenza.
Dopo il decollo, quindi, il velivolo non ha proseguito il viaggio verso Hanoi, ma ha sorvolato la zona di Monaco per scaricare il carburante a bordo prima di tornare all'aeroporto di partenza. I passeggeri e l'equipaggio, illesi, sono stati fatti scendere dall'aereo con gli scivoli di emergenza. Secondo quanto riferito, l'aereo ha toccato con la coda la fine della pista, superandola durante il decollo. Una parte della carlinga è risultata danneggiata, così come alcuni pneumatici del carrello.
Um Boeing 787-9 de Vietnam Airlines sofreu um tailstrike, em uma decolagem com rotação tardia no aeroporto de Munique. Até o momento, fontes falam que o avião atingiu luzes no após o termino da pista.— Mochilando na Aviação (@MocAviacao) August 15, 2026
Ele retornou em segurança, mas foi quase.
Video: MunichAviation pic.twitter.com/GzJhL8vCbl