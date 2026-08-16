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Debora Serracchiani sconcertante: "Meloni dovrebbe uscire di più", viene travolta

domenica 16 agosto 2026
Debora Serracchiani sconcertante: "Meloni dovrebbe uscire di più", viene travolta

2' di lettura

Il Pd e il campo largo hanno dovuto incassare due colpi pesanti proprio a Ferragosto. Il primo rigurada il dati del tursimo che lanciano l'Italia tra le mete principali delle vacanze ma soprattutto sottolinenano un +9 per cento di italiani in vacanza nel loro Paese. L'altro dato importante riguarda la diminuzione degli sbarchi nella rotta del Mediterraneo centrale che riguarda l'Italia: -55%.

Insomma due cavalli di battaglia dei compagni crollati in un solo giorno. E così Debora Serracchiani rilancia sui social con un attacco mirato al governo Meloni mentre si trova al mare: "Una piccola pausa, in mezzo al mare, prima di riprendere la rotta. In questi giorni ho visto che la Presidente del Consiglio continua a raccontare un Paese che non c’è. Forse dovrebbe approfittare delle ferie per uscire un po’ dal Palazzo e farsi raccontare come vanno davvero le cose in Italia. Buon Ferragosto. Poi si torna a battagliare contro questi fenomeni dei social".

Già perché sotto alla foto si è scatenato un vero e proprio putiferio. I commenti sono centinaia e piuttosto critici: "Se va Lei al mare, è tutto nella regola. Se ci va la Meloni, è una offesa ai poveri!! Che paese strano l’Italia", scrive un utente. E ancora: "Chissà perché quando siete all'opposizione avete tutte le ricette per il paese....salvo poi dimenticarle quando governate...". Ma non finisce qui: "La cosa meravigliosa è che ci sono decine e decine di video del presidente del consiglio che gira fra la gente, che parla con le persone, le ascolta, e forse questi video li ignorate perché dimostrano due cose: che la Meloni è ancora una persona del popolo, e che il popolo la apprezza. Cose che non si possono dire né di Conte, né della Schlein". E ci fermiamo qui...

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giorgia meloni

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