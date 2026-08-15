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Sinner, ancora problemi al ginocchio: dove ha trascorso il Ferragosto

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sabato 15 agosto 2026
Sinner, ancora problemi al ginocchio: dove ha trascorso il Ferragosto

1' di lettura

Jannik Sinner ha scelto di prendersi tutti i giorni possibili, compreso il Ferragosto, per recuperare dal problema al ginocchio destro. Lo riporta il Corriere della Sera. Il problema in questione, infatti, lo avrebbe costretto prima a un consulto alla Physioclinic di Milano e poi a una serie di sedute di fisioterapia al JMedical di Torino. L'obiettivo è essere al top della forma per lo Us Open, torneo che prevede sette partite, tre set su cinque, in due settimane.

Dopo le cure necessarie per il ginocchio, poi, il campione potrebbe trascorrere il suo compleanno a Montecarlo, come capitato nell'ultimo Capodanno, con gli amici e magari anche con la famiglia. Si tratterebbe del primo compleanno dopo un po' di tempo che il numero uno non trascorrerebbe negli Usa, dove negli anni hanno sempre trovato il modo di recapitargli torta e candeline. Un regalo, l'anno scorso, arrivò dall'avversario nella semifinale di Cincinnati, il francese Terence Atmane: gli consegnò una carta Pokemon prima di scendere in campo. Due anni fa, invece, nel giorno del suo 23esimo compleanno, Sinner avrebbe dovuto affrontare Jordan Thompson, negli ottavi di finale del Masters 1000 in Ohio, ma l'australiano fu costretto al forfait. L'ultimo compleanno che Sinner non ha festeggiato nella città dell'Ohio risale al 2020, all'estate del Covid. 

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