Libero logo
Ceuta
Ranucci-Lavitola
Calciomercato

Europei Ginnastica, Manila Esposito oro al corpo libero: "Non è stato un anno facile"

di
Libero logo
sabato 15 agosto 2026
Europei Ginnastica, Manila Esposito oro al corpo libero: "Non è stato un anno facile"

1' di lettura

Manila Esposito ha conquistato la medaglia d'oro nel corpo libero agli Europei di ginnastica artistica in svolgimento a Zagabria. L'azzurra con il punteggio di 13.700 ha messo in fila tutte le avversarie, compresa la favoritissima russa Angelina Melnikova, bronzo, dietro alla francese Elena Colas. La vice-campionessa olimpica nella finale a squadre e bronzo olimpico alla trave a Parigi 2024 due anni fa aveva conquistato lo scettro all-around, questa volta si è meritata un trono di specialità. In precedenza la campana si era messa al collo l’argento alla trave (beffata per un decimo da Elena Colac), Elisa Iorio l'argento alle parallele, Giulia Perotti il bronzo sugli staggi. Un oro, due argenti, un bronzo è dunque il gran bottino per l’Italia. Nel medagliere il team azzurro è secondo dietro alla Russia, che guida con i due ori di Angelina Melnikova tra all-around e volteggio.

"È stato molto emozionante fare queste due finali, ho cercato di dare il massimo e torno a casa con un bel risultato. Ero un po' preoccupata rispetto al solito perché non è stato un anno facile, speravo di fare un buon europeo ma non mi sentivo fiduciosa come al solito", ha commentato Manila Esposito a margine della prova al campionato europeo di Zagabria. "Domani c'è la finale a squadre e daremo il massimo sperando in un buon risultato", ha concluso poi l'azzurra dando appuntamento alla prova per team che si disputerà domani. 

Europei nuoto, doppietta azzurra nei 50 rana: Martinenghi oro e Cerasuolo argento

Doppietta azzurra nei 50 rana maschile agli Europei di Nuoto. Nicolò Martinenghi tira fuori la grande gara nel mo...
tag
manila esposito
europei
ginnastica artistica

Europei di nuoto Europei nuoto, doppietta azzurra nei 50 rana: Martinenghi oro e Cerasuolo argento

Europei di atletica Europei atletica, Tamberi oro nel salto in alto, Sioli bronzo

A Birmingham Europei Atletica, storica Nadia Battocletti: oro anche nei 10mila metri

ti potrebbero interessare

Sinner, ancora problemi al ginocchio: dove ha trascorso il Ferragosto

Sinner, ancora problemi al ginocchio: dove ha trascorso il Ferragosto

Redazione
Europei nuoto, doppietta azzurra nei 50 rana: Martinenghi oro e Cerasuolo argento

Europei nuoto, doppietta azzurra nei 50 rana: Martinenghi oro e Cerasuolo argento

Lea Meyer, l'intervista a fine gara più antisportiva di sempre

Lea Meyer, l'intervista a fine gara più antisportiva di sempre

Gianmarco Tamberi, "ma lo posso dire?": la parolaccia in diretta che spiazza tutti

Gianmarco Tamberi, "ma lo posso dire?": la parolaccia in diretta che spiazza tutti