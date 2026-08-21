L'uomo mascherato da "Bambola assassina" semina il panico in città: "Sei pronta a morire?"

Come se questo mondo non vivesse già anni difficili e pieni di “mostri” reali, come guerre, carestie e crisi umanitarie varie, adesso ci si mette anche il folle di turno a spaventare la gente con una domanda agghiacciante: “Sei pronta a morire?". Così, dal nulla, a Philadelphia mentre una donna faceva jogging per strada. È uno degli episodi più inquietanti della mattina del 12 agosto, quando un uomo con la maschera di Chucky avrebbe seminato il panico nel centro della città, rincorrendo e spaventando diversi passanti.

Tutto sarebbe iniziato attorno alle 5.20, nei pressi dell'incrocio tra 15th e Chestnut Street. Secondo le testimonianze, il sospetto avrebbe perso la testa e si sarebbe lanciato in un quarto d'ora di follia. Nessuna arma in mano: soltanto un cellulare, con il quale presumibilmente avrebbe registrato gli incontri con le persone finite nel suo mirino. Almeno sei le "vittime" costrette a scappare. Tra loro un uomo con un giubbotto catarifrangente e una donna che, durante l'inseguimento, sarebbe caduta riportando una ferita alla gamba.

"Chucky" look-alike terrorizes people in Philadelphia, police manhunt underway.



Credit: Philadelphia Police Station pic.twitter.com/n1eklOlrhO — TMZ (@TMZ) August 18, 2026

Una scena da film dell'orrore, con la maschera della celebre bambola assassina a rendere tutto ancora più inquietante. Tra le persone coinvolte c'è Luanda Marinho, che quella mattina stava facendo jogging insieme a un'amica. Il giovane le si sarebbe avvicinato proponendole ripetutamente una sfida a chi fosse in grado di correre più veloce. Un atteggiamento talmente assurdo da sembrare quasi un gioco, almeno fino a quando la situazione non è diventata minacciosa.

"È stato molto strano", ha raccontato Marinho. La donna, dopo l'incontro, ha deciso di cambiare percorso. "Sembrava una specie di gioco contorto", ha aggiunto. Ora la priorità è identificare l'uomo nascosto dietro la maschera. Il suo volto sarebbe stato immortalato dalle telecamere di sicurezza presenti nella zona. Secondo l'analisi dei filmati, si tratterebbe di un giovane di colore tra i 17 e i 20 anni, alto circa un metro e 73 e dalla corporatura esile. Nei video compare vestito completamente di nero, con uno zaino a tracolla blu e nero. Resta da capire il movente. Tra le ipotesi c'è anche quella di una sfida social, che potrebbe aver trasformato una mattina qualunque in un incubo per chi si è trovato davanti "Chucky". Nemmeno più jogging si può fare in pace.