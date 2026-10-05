Grillo pubblica gli stipendi d'oro dello staff della Todde: "Poltronificio". Terremoto nel M5s

Beppe Grillo torna a scuotere il Movimento 5 Stelle. Nel giorno del compleanno della forza politica da lui fondata, ecco l'affondo: "Oggi è il 4 Ottobre. E va tutto bene. Ai valori di San Francesco si ispirava una forza politica, fondata il 4 ottobre 2009, che concepiva le istituzioni come servizio ai cittadini, anziché come strumento di arricchimento personale", scrive sul suo blog, prendendo di mira la 'legge poltronificio' approvata in Sardegna nel 2021 dalla giunta Solinas, ma adesso "sfruttata" da Alessandra Todde e dal M5S.

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Il fondatore prende anche di mira alcune persone, pubblicando i loro stipendi. Tra loro il portavoce della governatrice Alessandra Todde, Jacopo Gasparetti, e Mariassunta Matrisciano, ex senatrice. "Oggi è il 4 Ottobre. E tutto va bene. Perché nessuno dice nulla sui principi e valori di San Francesco. E il problema è proprio questo qui", conclude Grillo.

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