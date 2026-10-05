Sondaggio di 'El País', anche in Spagna avanza la destra: Popolari e Vox sopra il 50 per cento

La Spagna è chiamata alle urne. Pedro Sánchez, con l'annuncio di lunedì 5 ottobre, ha dato il via alla crisi di governo. Cosa aspettarsi ora? Stando alla media dei sondaggi calcolata da El País, i Popolari di Alberto Núñez Feijóo si piazzano al 32,7 per cento, i socialisti al 26,4, Vox al 18,1. Gli eredi degli Indignados, nella peggior tradizione della sinistra, si sono invece frammentati. Adesso si chiamano Sumar e Podemos. Il primo è dato sotto il 6 e Podemos intorno al 3. Prima di dividersi arrivarono nel 2015 al 20 per cento.
Insomma, le destre insieme, con la lista populista Se Acabó la Fiesta, sfiorano il 52 per cento, le sinistre si fermano al 36. E in seggi? L’orientamento degli spagnoli calcolato prima dello sfratto di Maricarmen darebbe: 137 al Pp, 107 al Psoe, 62 a Vox. Popolari e Vox insieme arriverebbero a 199, ventitré sopra la maggioranza assoluta. Insomma, tutto farebbe pensare che alle prossime elezioni la destra abbia grandi chance.
Pedro Sánchez dà il via alla crisi di governo: "Ho deciso di convocare le elezioni il 29 novembre"La Moncloa ha annunciato che il premier spagnolo Pedro Sanchez avrebbe fatto una dichiarazione istituzionale alle ore 9 ...
Ma si sa, Sánchez è un esperto di alleanze acrobatiche e di rimonta impossibili. Alle elezioni politiche del 2023 partiva otto punti sotto secondo i sondaggi e ne ha recuperati sette. In ogni caso la sfida è apertissima. "Voi spagnoli e spagnole dovete decidere che ruolo volete giocare in essa e anche che ruolo volete che la Spagna giochi in essa. Se desiderate unirvi a quell'ondata ultradestra che involve laddove governa, o desiderate che la Spagna continui a essere un baluardo di apertura, di giustizia sociale e di responsabilità ambientale. Se volete che il nostro Paese retroceda o continui ad avanzare", sono state le parole del premier nella dichiarazione istituzionale.