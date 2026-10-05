Sondaggio di 'El País', anche in Spagna avanza la destra: Popolari e Vox sopra il 50 per cento

La Spagna è chiamata alle urne. Pedro Sánchez, con l'annuncio di lunedì 5 ottobre, ha dato il via alla crisi di governo. Cosa aspettarsi ora? Stando alla media dei sondaggi calcolata da El País, i Popolari di Alberto Núñez Feijóo si piazzano al 32,7 per cento, i socialisti al 26,4, Vox al 18,1. Gli eredi degli Indignados, nella peggior tradizione della sinistra, si sono invece frammentati. Adesso si chiamano Sumar e Podemos. Il primo è dato sotto il 6 e Podemos intorno al 3. Prima di dividersi arrivarono nel 2015 al 20 per cento.

Insomma, le destre insieme, con la lista populista Se Acabó la Fiesta, sfiorano il 52 per cento, le sinistre si fermano al 36. E in seggi? L’orientamento degli spagnoli calcolato prima dello sfratto di Maricarmen darebbe: 137 al Pp, 107 al Psoe, 62 a Vox. Popolari e Vox insieme arriverebbero a 199, ventitré sopra la maggioranza assoluta. Insomma, tutto farebbe pensare che alle prossime elezioni la destra abbia grandi chance.