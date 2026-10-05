Silvia Sardone travolge Provenzano: "Tesoro, io non voglio svegliarmi la mattina così"

Volano stracci a Realpolitik, dove Silvia Sardone travolge Giuseppe Provenzano. "La ricetta della sinistra è sempre la stessa. Nel dubbio che cosa fa? Nuove tasse". Per la leghista la riprova è la ricetta tanto amata da Avs: "Lo dimostra con la patrimoniale, che tra l'altro nei paesi dove c'è, è stata tolta". "Ma con che faccia parlate di tasse? Avete portato il record della pressione fiscale nel nostro paese. Ma con quale faccia parlare di tasse? Avete portato il record di pressione fiscale", insiste il deputato del Partito democratico con Sardone che lo incalza: "Tesoro, non voglio svegliarmi la mattina con qualcuno che mette le mani nel conto corrente".