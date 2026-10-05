Silvia Sardone travolge Provenzano: "Tesoro, io non voglio svegliarmi la mattina così"

Volano stracci a Realpolitik, dove Silvia Sardone travolge Giuseppe Provenzano. "La ricetta della sinistra è sempre la stessa. Nel dubbio che cosa fa? Nuove tasse". Per la leghista la riprova è la ricetta tanto amata da Avs: "Lo dimostra con la patrimoniale, che tra l'altro nei paesi dove c'è, è stata tolta". "Ma con che faccia parlate di tasse? Avete portato il record della pressione fiscale nel nostro paese. Ma con quale faccia parlare di tasse? Avete portato il record di pressione fiscale", insiste il deputato del Partito democratico con Sardone che lo incalza: "Tesoro, non voglio svegliarmi la mattina con qualcuno che mette le mani nel conto corrente".
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Già in precedenza l'esponente della Lega, in riferimento ad Angelo Bonelli, non le ha mandate a dire: "Io sorrido quando in studio qualcuno parla dell'aumento dei costi del gas e poi va ad opporsi al rigassificatore. Sorrido quando parla della mancanza di acqua per gli agricoltori ma poi si oppone ai bacini. Difende il green deal mettendo in ginocchio le imprese per delle scelte ideologiche. Ci vuole pragmatismo in questo momento".
Silvia Sardone a #Realpolitik: "La ricetta della sinistra è sempre la stessa: nel dubbio nuove tasse" https://t.co/1UngIHh2aW— Realpolitik (@RealPolitikR4) October 4, 2026