Garlasco, da Giletti le nuove intercettazioni che parlano di video e immagini a luci rosse

Torna Lo Stato delle Cose. Nel salotto di Rai 3 Michele Santoro interviene sulla più stretta attualità politica italiana e internazionale, nella puntata in onda lunedì 5 ottobre alle 21.15, con Massimo Giletti . Poi, il caso Garlasco continua a far discutere: al centro della puntata il generale Luciano Garofano e gli uomini del Ris di Parma. L'ex generale del RIS respinge con forza le accuse della Procura di Pavia relative a presunte omissioni.

Ma le domande restano: perché le analisi negative sul DNA trovato sui pedali della bici di Alberto Stasi non risultano negli atti del processo? Fari puntati anche sul possibile rinvio a giudizio di Andrea Sempio. Le nuove intercettazioni parlano di video e immagini a luci rosse e aprono a nuovi interrogativi.

In studio: Antonio De Rensis, Angela Taccia e Francesco Borgonovo. A seguire, prosegue l'inchiesta sulle presunte infiltrazioni mafiose in alcuni ospedali di Palermo: una nuova "gola profonda" rivela nomi e scenari inquietanti dietro le assunzioni nelle aziende che si occupano dei servizi di pulizia. Ospite il giornalista d'inchiesta e deputato regionale Ismaele La Vardera.Infine, l’inchiesta sull’attentato a Sigfrido Ranucci si arricchisce di un nuovo capitolo: i viaggi d’affari all’estero di Valter Lavitola e i suoi rapporti con un fantomatico intermediario. Ne parlano Nello Trocchia e Peter Gomez.