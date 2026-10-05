Bignami travolge la rossa Ruello: "Non ci ho capito niente, ma..."



«Per quanto mi riguarda al governo non ci tornerete mai più! Non vi votano mai». Quando Galeazzo Bignami, esasperato, lo dice in faccia a Matteo Ricci, il pubblico in studio a Dritto e rovescio, su Rete 4, esplode in una ovazione. Applausi a scena aperta e, probabilmente, il momento più divertente della puntata, assai vivace.

Gli ospiti di Paolo Del Debbio discutono di caro-benzina e il capogruppo di Fratelli d’Italia accusa l’ex sindaco di Pesaro, oggi europarlamentare Pd: «Voi siete ideologici: la situazione in cui oggi ci troviamo è conseguenza delle scelte green di distruzione delle nostre raffinerie, estrazioni e trivellazioni. Paghiamo le colpe vostre, lasciate lavorare il governo che rimedierà«. «Vorrei sapere quanti anni di governo devono passare per prendervi qualche responsabilità», ribatte Ricci scatenando la battuta di Bignami.

«Per fortuna in Italia ancora c’è la democrazia e voterà il popolo, non decidi tu», si stizzisce Ricci. Replica prontissima e velenosa del meloniano: «La democrazia, quando uno vota, fa sì che l’eletto vada al governo, quando uno non vota si ritrova voi al governo senza avervi votato». «Poi vedremo, magari finirà come con il referendum qualche mese fa», la chiude Ricci, con Del Debbio che riporta la calma: «Vedremo, abbiamo tempo, c’è ancora tanto da camminare in questa campagna elettorale».

La battaglia si sposta su Pedro Sanchez, idolo dei dem italiani. «L’onorevole Ricci ha detto che la Spagna come inflazione va meglio dell’Italia. Questo è il grafico - incalza Bignami tirando fuori un foglio A4 -, quello viola è la Spagna, quello azzurro è la media dell'eurozona, il giallo è l'Italia. Giusto per dire che ci sono numeri, i numeri non sono opinioni, i numeri dicono che la Spagna ha un’inflazione superiore all'Italia. Se vuoi è questo, dopo te lo regalo». «Ma io lo so bene, ma dicci che la Spagna cresce quattro volte più dell’Italia», contesta l’ex sindaco. E Bignami si rivolge a Del Debbio: «Direttore ascolta, sono convinto che più Ricci parla più noi prendiamo voti, ma ci sono delle cose oggettivamente false - ribatte ancora l’esponente di FdI -, quindi la Spagna ha un’inflazione superiore, uno va a vedere sul cellulare e scopre che la Spagna ha un’inflazione superiore». Carta canta, si diceva una volta. E intanto il padrone di casa se la ride sotto i baffi.

Del Debbio deve invece stemperare il confronto tra lo stesso Bignami e Maria Letizia Ruello di Ultima Generazione, che protesta: "Dobbiamo lavorare per noi, invece stiamo lavorando per le compagnie del fossile". "Voi state lavorando per voi, noi per gli italiani", le risponde il meloniano. La Ruello parte con la sua filippica: "Due soldi che abbiamo in banca vengono dati a finanziamento, moltiplicati per 100, di progetti al fossile. Per 1 euro, uno, che noi mettiamo per la transizione che ci permetterebbe di respirare meglio nelle nostre città, le banche e la finanza ce ne mettono 50 per il fossile, sempre dei nostri soldi. E' una lotta impari, vogliamo lavorare per noi e per i nostri figli e invece stiamo lavorando e risparmiando per questi che ci rubano il futuro". "Del Debbio - chiosa Bignami riferendosi alla signora -, sa che non ho capito niente di quello che mi dice ma mi tranquillizza". "Non si preoccupi...", sussurra il padrone di casa.