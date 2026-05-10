Estate 2026, mare da sogno e lettini a 7 euro: ecco la meta perfetta

Caro carburante, dubbi sugli aerei, prezzi alle stelle: l'estate 2026, per gli italiani e non solo, è un rebus. Un incubo. Eppure, restano soluzioni economiche e molto più sicure di altre: Cipro, per esempio. L'isola nel Mediterraneo si distingue per i costi decisamente più contenuti rispetto a molte mete europee. Non a caso attira sempre più turisti in cerca di mare cristallino senza dover sborsare cifre inaffrontabili.

Favorevoli in particolare i prezzi degli stabilimenti balneari. In diverse spiagge cipriote un lettino può costare appena 3 euro al giorno, mentre per un ombrellone con due lettini si spendono in media 7,50 euro. Tariffe ormai inesistenti in Italia o in altre località del Mediterraneo.

Tra le zone più ambite c'è Ayia Napa, nella parte orientale dell'isola, famosa per le sue spiagge di sabbia chiara e l'acqua trasparente. Qui si trova Nissi Beach, celebre per il mare turchese e l'atmosfera elettrica. Molto apprezzata anche Fig Tree Bay, nell'area di Protaras, scelta soprattutto da chi preferisce relax e servizi accessibili.