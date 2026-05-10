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Estate 2026, mare da sogno e lettini a 7 euro: ecco la meta perfetta

domenica 10 maggio 2026
Estate 2026, mare da sogno e lettini a 7 euro: ecco la meta perfetta

2' di lettura

Caro carburante, dubbi sugli aerei, prezzi alle stelle: l'estate 2026, per gli italiani e non solo, è un rebus. Un incubo. Eppure, restano soluzioni economiche e molto più sicure di altre: Cipro, per esempio. L'isola nel Mediterraneo si distingue per i costi decisamente più contenuti rispetto a molte mete europee. Non a caso attira sempre più turisti in cerca di mare cristallino senza dover sborsare cifre inaffrontabili.

Favorevoli in particolare i prezzi degli stabilimenti balneari. In diverse spiagge cipriote un lettino può costare appena 3 euro al giorno, mentre per un ombrellone con due lettini si spendono in media 7,50 euro. Tariffe ormai inesistenti in Italia o in altre località del Mediterraneo.

Tra le zone più ambite c'è Ayia Napa, nella parte orientale dell'isola, famosa per le sue spiagge di sabbia chiara e l'acqua trasparente. Qui si trova Nissi Beach, celebre per il mare turchese e l'atmosfera elettrica. Molto apprezzata anche Fig Tree Bay, nell'area di Protaras, scelta soprattutto da chi preferisce relax e servizi accessibili.

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Il risparmio non riguarda soltanto il mare. Anche hotel e appartamenti offrono prezzi contenuti: prenotando con anticipo e scegliendo strutture di medio livello, una settimana può costare tra 350 e 500 euro. Anche i ristoranti restano abbordabili, soprattutto lontano dalle aree più turistiche.

Secondo le stime delle agenzie di viaggio, organizzando la vacanza con attenzione è ancora possibile spendere meno di 800 euro complessivi. Non a caso, negli ultimi tormentati mesi l'isola è tornata infatti tra le mete più richieste da chi cerca mare, servizi e prezzi affrontabili.

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