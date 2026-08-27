Ceuta, le minorenni violentate? L'orrore del migrante: "Colpa dei loro genitori"

"Molte minorenni che hanno attraversato la frontiera sono state abusate o violentate. Cosa ne pensi?". Una semplice domanda. Una risposta aberrante. Un giornalista, presente sulle spiagge di Ceuta, ha chiesto a un migrante di esporsi per condannare i diversi stupri di giovani ragazze che sono si sono verificati negli scorsi giorni. Lui, però, ha dato colpa ai loro genitori.

"Mi sembra sbagliato - la sua risposta - perché ci sono i genitori che non dovrebbero lasciare andare le loro figlie. Un uomo può rischiare la vita, può stare male, dormire per strada senza mangiare nè bere. Ma per una ragazza minorenne non dovrebbe essere lasciata andare dai genitori. La colpa è dei genitori. I loro genitori devono essere responsabili per le loro figlie. Non puoi avere una figlia di 16 o 15 anni e lasciarla entrare nella giungla da sola. Ed è normale che la violentino perché c'è tanta gente qui che non sa distinguere il buono dal cattivo".