Italiana morta in Svizzera, arrestato il killer: ecco chi è

È stato fermato e arrestato il presunto autore della sparatoria al rave party ad Aarau in Svizzera, dove è morta una ragazza italiana di 22 anni, Maria Spinelli: si tratta di un uomo svizzero di 43 anni, come annunciato dalla polizia cantonale di Argovia. "L'indagine sulla sequenza esatta degli eventi, sul contesto e sul possibile movente è attualmente in corso", si legge nel comunicato della polizia. Al momento, le autorità ipotizzano l'intervento di un unico responsabile.

La vittima era originaria di Atri, nel Teramano, ed era cresciuta anche a Città Sant’Angelo, in provincia di Pescara. Aveva studiato all’istituto alberghiero di Silvi e da qualche tempo si era trasferita in Svizzera, dove aveva trovato lavoro. Il prossimo 26 ottobre avrebbe compiuto 23 anni. A esprimere cordoglio, tra gli altri, è stata la presidente del Consiglio Giorgia Meloni: "Esprimo il mio più profondo cordoglio per la morte di Maria Spinelli", ha dichiarato, rivolgendo il proprio pensiero anche agli altri feriti, tra i quali risultano due cittadini italiani.