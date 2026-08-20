Svizzera, chi è la donna morta nel lago di Lugano: un terremoto politico

Tragico sviluppo che riguarda il caso che ha coinvolto Claudio Zali, consigliere di Stato dimissionario del Canton Ticino. Il corpo ritrovato nel lago di Lugano a Melide è della donna che in luglio divulgò sui social network gli audio - le telefonate - in cui si sentiva dire dal consigliere leghista di aver picchiato una donna. Registrazioni che sono state uno dei motivi che hanno portato alle dimissioni di Zali.

Giovedì pomeriggio il corpo della donna - una 52enne domiciliata nel Luganese - è stato trovato in acqua e vani sono stati i tentativi di soccorrerla. La autorità hanno confermato alla Radio svizzera italiana di aver aperto un'inchiesta e di non aver al momento stabilito le cause del decesso. In questa fase delle indagini dunque gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi. E fanno sapere di non escludere alcuna ipotesi neppure di fronte a un'aggressione che la donna avrebbe subito una decina di giorni fa sempre a Melide.

La vittima aveva presentato una denuncia contro ignoti. Al momento non è comunque possibile collegare i due episodi, sottolinea l'Rsi. La storia, drammatica, è diventata subito terreno di scontro e polemica politica. Il ritrovamento del cadavere "introduce un elemento di gravità eccezionale in una vicenda già caratterizzata da numerosi interrogativi di natura istituzionale e giudiziaria", lamentano, in un'interpellanza al governo, i deputati del Movimento per il socialismo Giuseppe Sergi e Matteo Pronzini. I due granconsiglieri chiedono ora di "fare piena luce sui procedimenti precedenti e su eventuali omissioni istituzionali".