Mosca, pioggia di fuoco nella notte: "Un morto", il colpo grosso di Kiev

Pioggia di fuoco su Mosca, e questa volta la controffensiva dell'Ucraina non è solo "scenica": una persona è morta e sei sono rimaste ferite a seguito di un attacco con droni contro la regione della Capitale russa, nella notte. Lo ha dichiarato il governatore della regione di Mosca, Andrei Vorobyov.
"Secondo le prime informazioni, sei persone sono rimaste ferite. A Pokrovskoye, un uomo con ferite da schegge è stato trasportato in ospedale. A Istra, sono stati ricoverati due residenti di Yadromino e Gorki, uno dei quali dovrà essere sottoposto a un intervento chirurgico. Nel villaggio di Lyakhovo, nel distretto di Domodedovo, tre persone hanno avuto bisogno di cure mediche... Purtroppo, una persona è morta", ha dichiarato Vorobyov sui social media. Ha aggiunto che i sistemi di difesa aerea e di guerra elettronica hanno intercettato e distrutto 185 droni in 16 comuni della regione di Mosca. A Istra sono state danneggiate dieci abitazioni private, a Domodedovo un'abitazione privata ha preso fuoco e a Barybino una casa è stata distrutta, ha riferito ancora il governatore.
Un attacco di eccezionale portata che ha coinvolto 650 droni, come precisato dal sindaco di Mosca Sergej Sobjanin. L'offensiva ucraina ha causato un incendio nella LPDS "Volodarskaya", il più grande deposito di petrolio della regione. Il deposito, rendono noto i media locali, ha la capacità di stoccare e trasportare separatamente benzina, carburante per aviazione e gasolio tramite oleodotti. Il volume di merci movimentate è di 3 milioni di tonnellate di prodotti petroliferi all'anno.
⚡️- Volodarskoye LPDS oil depot in the Moscow region is on fire this morning Ukraine subjected Russia to a massive attack with drones for several hours, as 650 were reported heading towards Moscow region, and 105 towards the capital, according to Mayor Sergei Sobyanin, who didn't mention damage or casualties. However, TASS reported that 10 private houses, outbuildings and cars in Istra, Moscow Oblast, were damaged, while 47 homes were damaged in seven municipalities in the region, citing Governor Vorobyov. Astra, Supernova+, & ExileNova, determined that one of the fires had occurred in the village of Kostantinovo in the Ramenki urban district of the Moscow region. Footage appeared to have been filmed in the village of Volodarskoye, also in the Moscow region, while the source of the fire is located on the territory of the Volodarskoye oil depot. The Volodarskoye Linear Production and Dispatch Station (LPDS) is the largest oil depot in the Moscow region, and is part of the Transnefteproduct joint-stock company. According to information available, the LPDS has the capacity to separately store and transport gasoline, aviation fuel, and diesel fuel, via pipelines, with an annual turnover of 3 million tons of petroleum products. Raw materials are supplied from the Moscow and Ryazan refineries, as well as a network of product pipelines which directly connects the station to key airports in the Moscow region, including Vnukovo, Domodedovo, and Sheremetyevo. Video from @Astra— Agoraphobic Journalist (@UnknownNewsMan) October 6, 2026