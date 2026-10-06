Mosca, pioggia di fuoco nella notte: "Un morto", il colpo grosso di Kiev

Pioggia di fuoco su Mosca, e questa volta la controffensiva dell'Ucraina non è solo "scenica": una persona è morta e sei sono rimaste ferite a seguito di un attacco con droni contro la regione della Capitale russa, nella notte. Lo ha dichiarato il governatore della regione di Mosca, Andrei Vorobyov.

"Secondo le prime informazioni, sei persone sono rimaste ferite. A Pokrovskoye, un uomo con ferite da schegge è stato trasportato in ospedale. A Istra, sono stati ricoverati due residenti di Yadromino e Gorki, uno dei quali dovrà essere sottoposto a un intervento chirurgico. Nel villaggio di Lyakhovo, nel distretto di Domodedovo, tre persone hanno avuto bisogno di cure mediche... Purtroppo, una persona è morta", ha dichiarato Vorobyov sui social media. Ha aggiunto che i sistemi di difesa aerea e di guerra elettronica hanno intercettato e distrutto 185 droni in 16 comuni della regione di Mosca. A Istra sono state danneggiate dieci abitazioni private, a Domodedovo un'abitazione privata ha preso fuoco e a Barybino una casa è stata distrutta, ha riferito ancora il governatore.

Un attacco di eccezionale portata che ha coinvolto 650 droni, come precisato dal sindaco di Mosca Sergej Sobjanin. L'offensiva ucraina ha causato un incendio nella LPDS "Volodarskaya", il più grande deposito di petrolio della regione. Il deposito, rendono noto i media locali, ha la capacità di stoccare e trasportare separatamente benzina, carburante per aviazione e gasolio tramite oleodotti. Il volume di merci movimentate è di 3 milioni di tonnellate di prodotti petroliferi all'anno.