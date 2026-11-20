Eccola Marion Maréchal. È in Italia, a Milano precisamente, perché domani si terrà un evento organizzato da Fratelli d’Italia sui pericoli dell’islamizzazione. Un grido d’allarme che lei, venendo dalla Francia, conosce bene. Nipote di Jean-Marie Le Pen, fondatore del Front National, nel 2012 a 22 anni è diventata la più giovane deputata nella storia moderna dell’Assemblea nazionale francese, proprio con FN. Dal 2024 è europarlamentare, eletta nella sua lista sostenuta da Reconquête - il partito di Éric Zemmour - e nell’ottobre dello stesso anno ha fondato il movimento Identité-Libertés. Seduti al suo tavolo abbiamo scoperto le carte in vista del 2027. Tra elezioni presidenziali francesi, violenze di piazza, antifascismo e identità. Poi siamo entrati nelle pieghe del suo rapporto con Marine Le Pen (che appoggerà «fino alla vittoria») e Giorgia Meloni.

Domani sarà ospite a Milano dell’iniziativa “Nessuna resti nascosta” organizzata da Fdi (ore 15, NH Collection Milano Touring) per promuovere il divieto al velo integrale nei luoghi pubblici e la lotta all’islamizzazione. Quanto è concreto il rischio di una saldatura tra islam radicale ed estremismo politico di sinistra?

«L’islamismo è una minaccia che prolifera grazie all’immigrazione incontrollata. Non si tratta solo della dimensione terroristica, ma anche dei cambiamenti che vengono imposti alle nostre società attraverso l’islamizzazione. Personalmente sono riuscita a far chiudere il centro di formazione dei Fratelli Musulmani in Francia. Il problema è che la sinistra favorisce questa deriva per sfruttarla elettoralmente, esiste in Francia una dottrina politica che definiamo islamo-gauchisme e che è al centro del progetto politico de La France Insoumise di Mélenchon. Il principale partito di sinistra francese, probabile sfidante di Marine Le Pen al ballottaggio, grazie al sostegno del 60% dell’elettorato musulmano».

La Francia sta attraversando una fase di forte tensione sociale. Siamo di fronte a una crisi di ordine pubblico o a un collasso più profondo dello Stato e del modello di integrazione francese?«Gli scontri del 17 e del 18 ottobre sono espressione di una crisi più profonda rispetto a un semplice problema di ordine pubblico. Siamo di fronte a una convergenza tra i gruppi di estrema sinistra e le bande di racailles provenienti dalle banlieues e composte in maggioranza da giovani di origine immigrata. Il 75% delle persone a processo, dopo gli scontri, hanno nomi arabo-musulmani o di origine africana e il motivo per il quale agiscono non è la rivendicazione sociale, ma il rigetto della Francia. La verità è che il nostro modello di assimilazione ha fallito perché si possono assimilare degli individui, ma non comunità intere».

In Francia la recrudescenza antifascista ha portato, lo scorso 14 febbraio, alla morte del giovane studente identitario Quentin Deranque. Per certi versi sembra di assistere a quello che abbiamo vissuto, a queste latitudini, nel corso degli anni di piombo...

«Siamo davanti a un’internazionale antifascista che sembra avere intenzione di coordinare una strategia della tensione e del caos in Europa. Non è un caso che ci siano relazioni dimostrate tra l’organizzazione responsabile dell’assassinio di Quentin, la Jeune Garde, e le reti antifa italiane.Così come non è un caso che sia stata segnalata la presenza di gruppi italiani tra i responsabili degli scontri di ottobre in Francia o di antifa francesi durante gli incidenti di Torino di alcuni mesi fa.Serve una cooperazione tra il governo italiano e quello francese per indagare su questo fenomeno».

Al Parlamento europeo porta avanti battaglie per la sovranità nazionale, il controllo dell’immigrazione e la difesa delle radici europee...

«Sono battaglie permanenti che conduco insieme ai miei amici di Fdi e alle altre delegazioni del gruppo Ecr. Grazie al lavoro fatto negli scorsi anni da Giorgia Meloni, la famiglia dei conservatori europei ha oggi un ruolo centrale».

L’Italia e la Francia stanno vivendo trasformazioni politiche e sociali, ma con percorsi differenti. In Italia governa dal 2022 il centrodestra guidato da Giorgia Meloni, mentre in Francia il quadro politico è frammentato...

«In realtà abbiamo oggi in Francia un quadro politico abbastanza chiaro: un centro macronista in via di scomparsa e una netta contrapposizione, politica e ideologica, tra la sinistra di Mélenchon e il campo dei patrioti di Marine Le Pen. La vera novità è che quest’ultima ha finalmente deciso di sposare una strategia di coalizione delle destre, cosa che io invoco dal 2017. Il percorso di Giorgia Meloni ha fornito alle destre francesi un esempio tangibile di cosa fare».

La Meloni è diventata un interlocutore importante in Europa e anche un punto di riferimento. Qual è il suo giudizio sull’esperienza di governo della premier italiana in vista del voto del 2027?

«L’Italia è l’unica grande Nazione europea a essere riuscita a mantenere la propria stabilità in questi quattro anni di guerre. Giorgia Meloni è stata in grado di tenere salde le redini e ha ottenuto dei risultati notevoli, come la riduzione dell’immigrazione illegale e il miglioramento dei conti pubblici. Se tutto andrà bene nel 2027, con Marine Le Pen presidente e la riconferma della Meloni, la grande novità sarà che l’Italia potrà finalmente contare sulla Francia come alleato».

Quali saranno le sue linee guida in vista delle presidenziali francesi?

«Tutti i sondaggi danno Marine Le Pen favorita nella corsa per l’elezione a Presidente della Repubblica. È la prima volta nella storia che ciò accade. Il mio unico obiettivo è fare tutto il possibile perché questo scenario si realizzi, perché è l’unica possibilità di cambiamento per la nostra Nazione. La Francia vive una crisi economia, sociale e identitaria profonda, lasciare i macronisti e le sinistre al governo potrebbe rivelarsi mortale».