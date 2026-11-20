Alla fine lo ha ammesso anche lui. Dopo oltre otto anni al governo, Pedro Sanchez ha riconosciuto che il suo operato come primo ministro spagnolo non è stato perfetto. “Ho commesso degli errori”, ha dichiarato durante un confronto televisivo con il leader del Partito Popolare, Alberto Núñez Feijóo. Ci sono voluti due interi mandati e una serie infinita di disastri, prima che se ne rendesse conto. Ma, come si suol dire, meglio tardi che mai. Sanchez ha comunque voluto precisare che “abbiamo governato sempre nella giusta direzione”. Come a dire che, sì, qualche errore è stato commesso, ma non esageriamo.

Il leader socialista, infatti, ha poi snocciolato i dati sulla crescita economica e sull’occupazione, sostenendo che la Spagna si trovi oggi in una situazione migliore rispetto a quella del 2018, quando salì al potere. Successivamente ha persino difeso le politiche adottate dal proprio governo in materia di immigrazione. A riportarlo alla realtà ci ha pensato Feijóo, che ha smontato punto per punto la narrazione del premier. “Avere un lavoro non garantisce di arrivare a fine mese. Avere un lavoro non garantisce nemmeno di potersi permettere una casa. Avete schiacciato la classe media” - ha affermato il leader del PP -. L’economia spagnola registra dati di crescita, ma molte famiglie sono ancora costrette a fare acrobazie finanziarie per arrivare a fine mese". Sulla gestione dei flussi migratori, poi, è bastato chiamare in causa Ceuta: “Lei rappresenta un problema per l’Europa in materia di immigrazione”, ha dichiarato Feijóo, ricordando l’ingresso di oltre 70.000 persone nell’exclave spagnola in Africa.

Stando a un sondaggio flash realizzato da Ateneo de Dato per il quotidiano online elDiario.es, il leader del Partito popolare, Feijoo, è considerato il vincitore del confronto televisivo dal 45,2% degli intervistati, contro il 31,9% che incorona il capo del governo spagnolo.

Dal canto suo, il leader di Vox, Santiago Abascal, ha sminuito il confronto televisivo, sostenendo che soltanto la sua presenza avrebbe potuto renderlo interessante: “Non so di cosa discuteranno stasera – ha detto prima del dibattito televisivo -. Sono io quello che manca perché ci sia una vera differenza di opinioni”.