Un raro “fuori programma” tra il presidente cinese XI Jinping e l’americano Donald Trump, ripresi dalle telecamere a Shenzhen mentre salivano insieme dell’Apec presso lo Shenzhen International Exchange Center. XI ha appoggiato una mano sul braccio sinistro di Trump per invitarlo a passare per primo, ma a quel punto il presidente americano ha allungato la mano all’indietro, arrivando quasi ad afferrare quella di XI, che l’ha spostata per poi appoggiarla di nuovo sul braccio di Trump durante la salita. Il gesto, seppur “involontario”, arriva all’indomani dell’abbraccio tra i due leader dell’arrivo di Trump a Shenzhen, un altro segnale della cordialità mostrata in pubblico durante la visita.

🇺🇸🇨🇳 President Trump helps Chinese President Xi Jinping on escalator. pic.twitter.com/PwtqGlO0dy — BRICS News (@BRICSinfo) November 19, 2026

La Russia non cerca la guerra con l’Europa, ha affermato il Presidente russo Vladimir Putin nella conferenza stampa che ha tenuto, unico dei tre leader che hanno preso allo storico vertice di Shenzhen a parlare subito con i giornalisti, dopo che Xi Jinping ha rilasciato una breve dichiarazione e Donald Trump ha subito ripreso un aereo. “Per arrivare ad accordi su un sistema di sicurezza in Europa è necessaria volontà politica e a tal fine non ci sono ostacoli insormontabili”, ha aggiunto il Presidente russo, che ha invitato i rappresentanti europei a Mosca per esporre la loro posizione su questo tema, che è stato sollevato durante il vertice a tre, ma che non è stato citato esplicitamente nella Dichiarazione congiunta per la pace.

“Gli americani - ha affermato Putin - continuano a chiederci di migliorare le relazioni con l’Europa. Ma non siamo noi ad aver creato problemi alle nostre relazioni con loro. Bisogna smettere di ripeterlo. Attacchi all’Europa? Di cosa parlano? Tutti capiscono che non cerchiamo la guerra con l’Europa, che è una assurdità”. La verità, ha ribadito, è che Ucraina ed Europa “non sono ancora pronte a fare i compromessi necessari per rivolvere la guerra”.