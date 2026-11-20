Putin ha appena ricevuto l’umiliazione dell’attacco al ponte di Crimea, Trump è ancora alle prese con l’Iran e Xi Jinping fa giochi di guerra pericolosi non solo con Taiwan ma un po’ con tutti i vicini del Pacifico. Ma nel vertice trilaterale di Shenzhen presentato come storico i tre leader hanno adottato una “Dichiarazione sulla Pace” che è poi apparsa sul sito del Cremlino ed è stata diffusa dalla tv statale cinese Cctv. I tre «hanno ribadito che una guerra nucleare non può essere vinta e non dovrebbe mai essere combattuta. I tre Paesi si impegneranno in un dialogo per ridurre i rischi nucleari e prevenire la proliferazione delle armi nucleari». E si sono anche impegnati a aumentare la produzione di petrolio. Il tutto è stato presentato una nuova Yalta. È un parallelo sostenibile? Ne parliamo con Germano Dottori: consigliere scientifico di Limes, già docente di Studi Strategici presso la Luiss-Guido Carli e esperto di sicurezza internazionale.

«La somiglianza è nel formato, poiché in entrambi i casi sono stati coinvolti i leader delle tre maggiori potenze del momento. Tuttavia, mentre a Yalta i Tre Grandi di allora si riunirono per prefigurare il nuovo ordine che sarebbe conseguito alla sconfitta della Germania contro cui stavano ancora combattendo, a Shenzen questo presupposto è assente. Nessuna alleanza, nessun nemico comune, nessuna guerra di coalizione in corso. Sembra piuttosto che questo G3 possa essere l’embrione di un direttorio simile a quello che fu allestito in Europa dopo il Congresso di Vienna con il cosiddetto “concerto”».

L’Europa è la sconfitta?

«Per parlare di un’Europa sconfitta bisognerebbe che ci fosse un’Europa federale e sovrana, che non esiste e non è neppure all’orizzonte. L’esclusione palesa semmai un’irrilevanza che in alcuni campi è piuttosto evidente: mancano all’Unione Europea attribuzioni decisive della potenza, come il potere di dichiarare e condurre una guerra. Dove l’Ue conta sul serio, in campo commerciale, non viene trascurata».

Trump dice “Putin è un amico”. Il primo ministro polacco Donald Tusk commenta: “Dio ci guardi da certi amici”.

«Che il presidente americano si trovi a proprio agio con quello russo può starci e comunque Trump sembra credere molto nelle relazioni personali. Noi italiani dovremmo capirlo meglio di altri, dato il precedente del rapporto a suo tempo stabilito con Putin da Silvio Berlusconi. Peraltro, il leader russo non è ancora stato a Mar-a Lago, anche se potrebbe presto andarci. Che Tusk si preoccupi è del tutto comprensibile, data la storia della Polonia, spesso vittima sacrificale di intese raggiunte sulla sua testa. Non credo tuttavia che dalle pacche sulle spalle di Trump a Putin conseguiranno effetti drammatici».

Trump dice di Xi: “Abbiamo un rapporto speciale. Vogliamo contribuire alla fine della guerra in Ucraina”.

«Apparentemente e per adesso, non molto. È possibile però che Trump cerchi di ottenere delle pressioni cinesi sulla Russia per incoraggiarla a negoziare un accordo dai termini meno indigesti di quelli che attualmente esige Putin. Del resto, quella in corso tra ucraini e russi ha da tempo cessato di essere una guerra esclusivamente europea. Vi ha preso parte un contingente nord-coreano. Ucraini e russi si fronteggiano persino in Africa».

Lo scandalo Nvidia ha evidenziato come la Cina continua a fare spionaggio industriale ed economico ai danni degli Stati Uniti.

«Si tratta di un incidente che è stato reso possibile dalle dinamiche della globalizzazione. È molto probabile che in futuro l’applicazione di quella che Adam Smith definiva “l’eccezione di sicurezza” al libero scambio venga perfezionata, o con misure nazionali oppure con meccanismi simili a quelli del vecchio Cocom, che fu lo strumento dell’embargo tecnologico occidentale contro l’Unione Sovietica».

Ha ragione Trump a dare la colpa dell’alleanza tra Cina e Russia a Obama?

«Nel momento in cui nel sistema internazionale emerge una potenza che sovrasta tutte le altre, è piuttosto naturale che si inneschino dei meccanismi di riequilibrio. Probabilmente, è ciò che è accaduto anche in questo caso, a prescindere dalle politiche messe in piedi dai singoli Presidenti americani».

Putin ha ostentato la valigetta coi comandi per le armi atomiche che si porta appresso.

«La Russia ha preso parte al vertice trilaterale con Cina e Stati Uniti proprio in virtù del suo deterrente nucleare, cui deve lo status che le è riconosciuto. Nessun leader che sia alla testa di una potenza nucleare si separa mai da quella valigetta. Ebbi modo di osservarne personalmente le conseguenze molti anni fa, ai tempi del mio servizio militare, in occasione di una visita a Roma dell’allora presidente francese François Mitterrand. La presenza di quel dispositivo al Quirinale, dove Mitterrand soggiornò durante la sua permanenza, provocava notevoli disturbi ai sistemi di comunicazione del Palazzo».

Prima di incontrare Xi e Putin, Trump è andato al Quad a vedere i leader di India, Giappone e Australia, in una alleanza sicuramente anti-cinese e con aspetti anti-russi.

«L’allestimento di un nuovo formato diplomatico non contempla per forza la sospensione della partecipazione ad altri fori. Tutt’altro. La multi-vettorialità delle politiche di sicurezza è un dato caratteristico di questa epoca storica. Chi ne dubitasse, non ha che da osservare la condotta della Turchia di Erdogan. Lo stesso incontro trilaterale tra Trump, Putin e Xi, oltretutto, è avvenuto a ridosso di un vertice dell’Asean e al margine dell’Apec».