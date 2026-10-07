Katy Inzer, scandalo in aereo: atti osceni ad alta quota, come la beccano

Atti osceni ad altissima quota. Sta facendo scalpore negli Stati Uniti la disavventura a luci rosse di una signora, Katy Inzer, colta in flagrante a bordo di un aereo della American Airlines decollato da Baltimora lo scorso 11 settembre in direzione Miami, in Florida.

Il viaggio, evidentemente un po' troppo noioso per l'avvenente 46enne, ha così riservato un risvolto decisamente inatteso e assai piccante anche al resto dei passeggeri.

Pochi minuti dopo la partenza dall'aeroporto, secondo quanto riportato anche dal New York Post, la donna avrebbe iniziato a sfilarsi i pantaloni e dedicarsi a un'attività sessuale ovviamente vietata in pubblico, incurante delle persone che le sedevano accanto. Un passeggero ha segnalato il comportamento un po' troppo disinibito di Katy, che si sarebbe lasciata andare anche a gemiti di piacere che hanno squarciato il silenzio della cabina pressurizzata.

Solo l'arrivo di una solerte assistente di volo ha fatto desistere la focosa passeggera. Dopo essersi rivestita, ha pensato bene di addormentarsi fino all'atterraggio, diverse ore dopo.

Caso chiuso? Non proprio: sulla vicenda indaga infatti lo sceriffo di Miami-Dade. Il sospetto infatti è quello di una "intossicazione": Katy aveva addosso un forte odore di alcol e occhi arrossati.

Pochi giorni prima, su un volo United da Rochester a Newark, altro caso imbarazzante: una passeggera aveva denunciato di essere stata costretta a restare seduta mentre a suo fianco un uomo era intento a donarsi piacere in modo poco urbano. La compagnia ha cercato di chiudere lo scandalo offrendole un buono da 100 dollari.