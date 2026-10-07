Maricarmen Abascal, è morta la donna sfrattata che innescò la protesta per il diritto alla casa in Spagna

È morta Maricarmen Abascal, l'87enne spagnola diventata il simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. La donna è deceduta all'ospedale Gregorio Maranon di Madrid, dov'era ricoverata dallo scorso 23 settembre, dopo lo sfratto coatto e in diretta Tv su una barella dalla sua abitazione nel quartiere del Retiro, dove aveva vissuto per 70 anni.

Maricarmen per 7 anni aveva affrontato una battaglia giudiziaria contro lo sfratto. A diffondere la notizia della sua morte il Sindicato de Inquilinas, che l'aveva affiancata nella lotta. "Ci duole comunicare che nella giornata odierna è morta Maricarmen", ha informato in un messaggio sui social.

"Lo scorso 23 settembre, come tutti sapete, si era realizzato il suo sgombero e da allora era rimasta in ospedale. Sebbene si è poi stato raggiunto uno storico accordo che le avrebbe permesso di tornare nella sua abitazione, questa soluzione è arrivata troppo tardi", segnala il sindacato, che definisce lo sfratto dell'anziana "una situazione di assolutamente evitabile, dopo un processo di tortura". "Lottate, continuate a lottare per cio' che vi spetta", era l'appello di Maricarmen ai tanti connazionali scesi in piazza in suo nome.