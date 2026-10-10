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La foto del compleanno di Putin diventa uno scandalo: l'ira della Germania

sabato 10 ottobre 2026
La foto del compleanno di Putin diventa uno scandalo: l'ira della Germania

1' di lettura

L’ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder è volato a Mosca per incontrare Vladimir Putin in occasione del suo 74° compleanno, suscitando dure critiche in Germania. La notizia è emersa giovedì sera, quando il Cremlino ha diffuso una fotografia dei due amici davanti a un caminetto, accompagnata da una nota che confermava l’invito del presidente russo all’ex leader tedesco, presente nella capitale per impegni professionali legati alla società Globus.

L’immagine ha alimentato curiosità e polemiche. Gli utenti del web hanno cercato di individuare il luogo della festa privata, ipotizzando che si trattasse del complesso presidenziale di Valdaj, tra Mosca e San Pietroburgo, anziché del Cremlino o della residenza abituale di Putin.

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A suscitare indignazione è stata soprattutto la tempistica dell’incontro. Mentre i due brindavano, un attacco missilistico russo su Chernihiv, in Ucraina, provocava 22 vittime, tra cui cinque bambini. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz, attraverso il proprio portavoce, ha definito "immorale" il comportamento del predecessore, dichiarandosi profondamente indignato.

Il rapporto tra Schröder e Putin non è una novità. L’ex cancelliere, da tempo vicino al presidente russo, era stato persino indicato da quest’ultimo come possibile mediatore europeo nel conflitto ucraino, elogiandone l’autonomia di giudizio e il coraggio politico.

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