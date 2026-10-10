La foto del compleanno di Putin diventa uno scandalo: l'ira della Germania

L’ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder è volato a Mosca per incontrare Vladimir Putin in occasione del suo 74° compleanno, suscitando dure critiche in Germania. La notizia è emersa giovedì sera, quando il Cremlino ha diffuso una fotografia dei due amici davanti a un caminetto, accompagnata da una nota che confermava l’invito del presidente russo all’ex leader tedesco, presente nella capitale per impegni professionali legati alla società Globus.

L’immagine ha alimentato curiosità e polemiche. Gli utenti del web hanno cercato di individuare il luogo della festa privata, ipotizzando che si trattasse del complesso presidenziale di Valdaj, tra Mosca e San Pietroburgo, anziché del Cremlino o della residenza abituale di Putin.