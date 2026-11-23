Attimi di terrore si sono vissuti al Co-op Live di Manchester. Nella serata di domenica 22 novembre, il rapper americano Don Toliver si stava esibendo nella più grande arena coperta del Regno Unito quando i dodici mila spettatori sono stati fatti evacuare.

Stando alle prime ricostruzioni, il motivo sarebbe stato il rilascio di una sostanza - ancora non indentificata - nell’arena. “Grave incidente”, è stato il commento della Greater Manchester Police. Secondo il North West Ambulance Service, oltre 50 persone sono state sottoposte a cure, alcuni con sintomi oculari e respiratori. Un uomo è stato anche trasportato al Manchester Royal Infirmary. Una decina di persone sono rimaste intossicate. Il Co-op Live di Manchester, intanto, è stato decontaminato in via precauzionale dal Dangerous Area Response Team.

Intanto, si indaga su cosa sia accaduto. La polizia sostiene che sia stato lanciato un gas lacrimogeno, ma non si escludono altre piste. Qualche presente avrebbe testimoniato di aver visto il lancio di una ‘smoke canister’ (una bomba lacrimogena, ndr). Sui social, sono circolati diversi video in cui la folla è in fuga verso le uscite dell’arena. Diversi spettatori tossiscono e si strofinano gli occhi, altri avvolti in coperte termiche.