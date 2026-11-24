Ennesima teoria del complotto partorita direttamente dai meandri del web negli Stati Uniti. E ancora una volta c’entrerebbero i rettiliani o, comunque, gli esseri extraterresti. Durante un comizio del sindaco di New York, Zohran Mamdami, venerdì 20 novembre, è accaduto qualcosa di piuttosto strano. Forse inspiegabile, ma per qualcuno, invece, è piuttosto evidente. Si tratterebbe infatti di una prova lampante - l’ultima di una lunga serie - della presenza di esseri sovrannaturali, che si nascondono in mezzo ai nostri politicanti. Mentre il primo cittadino della Grande Mela stava tenendo un comizio, alle sue spalle il deputato americano Jordan J.G. Wright esibisce un movimento sospetto: ruota gli occhi all’indietro.

Le immagini del gesto de deputato americano hanno fatto il giro del mondo e sono diventate subito virali sui social, tanto da scatenare le più strampalate teorie del complotto. Nel tentativo di placare le voci incontrollate, è dovuto intervenire lo stesso Jordan J.G. Wright. “Ovviamente sono un essere umano. Non posso parlare di rettili o alieni”, ha spiegato al New York Post. La scena è stata ripresa durante la presentazione del piano per chiudere Rikers Island, il più grande complesso carcerario della città, entro il 2032. Non esiste alcuna prova a sostegno delle teorie complottiste.