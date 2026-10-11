Inghilterra, va allo zoo e viene sbranato da una tigre: "Non fate vedere il video"

Tragedia allo Yorkshire Wildlife Park, nei pressi di Doncaster, nel nord dell'Inghilterra, dove un uomo è morto dopo essere entrato nel recinto di una tigre. L'incidente è avvenuto sabato 10 ottobre 2026 e la polizia del South Yorkshire ha ricevuto la segnalazione intorno alle 13.35, ora locale.

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima avrebbe scavalcato le barriere di protezione, entrando nell'area riservata all'animale. La tigre lo avrebbe quindi aggredito, provocandogli ferite gravissime. Sul posto sono intervenuti numerosi soccorritori, tra cui ambulanze, un elicottero e personale medico, ma ogni tentativo si è rivelato inutile: l'uomo è morto sul luogo dell'accaduto.

Le autorità hanno informato i familiari della vittima, che stanno ricevendo assistenza da parte di agenti specializzati.

Dopo l'incidente, il parco è stato immediatamente evacuato e, secondo quanto riportato dal Guardian, resterà chiuso anche domenica 11 ottobre, per consentire lo svolgimento degli accertamenti.

La polizia ha precisato che la tigre non ha riportato ferite ed è rimasta all'interno del proprio recinto. Non sussistono, inoltre, ulteriori pericoli per i visitatori. Le autorità hanno rivolto un appello al pubblico affinché non vengano diffusi i video dell'aggressione circolati sui social media, nel rispetto della vittima e dei suoi familiari.

Nel frattempo, la direzione dello Yorkshire Wildlife Park ha confermato la piena collaborazione con gli investigatori per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente. La struttura ha ribadito che la sicurezza dei visitatori, del personale e degli animali rappresenta la sua "massima priorità". Le indagini proseguono per chiarire le circostanze della tragedia e verificare quanto accaduto all'interno del recinto.