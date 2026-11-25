Gli Stati Uniti lanciano nuovi dazi nei confronti di 14 economie, tra cui l’Unione Europea, la Cina e l’India, al termine di un’indagine durata mesi su una presunta sovrapproduzione industriale. I prodotti provenienti dall’Ue saranno tassati al 15%, in conformità con l’accordo tra gli Usa e il blocco europeo, ma la percentuale potrebbe salire fino al 20%, secondo l’ufficio del rappresentante per il commercio degli Stati Uniti (Ustr).

“L’Ue prende atto della pubblicazione da parte degli Stati Uniti dei risultati preliminari dell’indagine condotta ai sensi della Sezione 301. Esamineremo tali risultati. Allo stesso tempo, respingiamo con forza la premessa secondo cui l’Europa sarebbe una fonte di sovraccapacità strutturale. Al contrario, l’Europa è tra i soggetti più esposti al fenomeno della sovraccapacità - ha sottolineato un portavoce della Commissione -. Ai sensi della dichiarazione congiunta, si applica il massimale del 15%. Ci aspettiamo che qualsiasi misura derivante da questa indagine lo rispetti pienamente, anche se combinata con i dazi esistenti”.

Fatta eccezione per la Cina, i nuovi dazi non si sommeranno a quelli già in vigore. Pechino si vedrà applicare un dazio del 20% in aggiunta al 25% imposto nel 2018 per i trasferimenti forzati di tecnologia. Inoltre, il prelievo potrebbe salire al 40% se il Paese di Xi Jinping non rispetterà la tregua commerciale concordata a Busan, in Corea del Sud, nell’ottobre 2025. Secondo quanto dichiarato da un alto funzionario e riportato da Bloomberg, un provvedimento definitivo potrebbe essere adottato già a gennaio.