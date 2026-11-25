In tutto il mondo si celebra la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Ma non su tutte le donne, per questo «Libera» racconta di Parastoo Ahmad, una cantante iraniana di 29 anni. Lunedì è stata frustata per 74 volte (la legge mosaica prevedeva un massimo di 40 colpi ma, per paura di superare il limite, il tribunale si fermava a 39 dopo aver verificato che il condannato potesse sopportarli. L’Iran del 2026 oltrepassa quel tetto quasi del doppio). La colpa di Parastoo è di aver cantato su Youtube senza hijab e a spalle scoperte. È stata accusata di «offesa al pubblico pudore». Però Parastoo è vittima del patriarcato islamico e quindi l’invito a «fare rumore» si affievolisce fino al silenzio. Dalle nostre piazze, finora, non una parola. Né dalle femministe sensibili alle desinenze, né dalle cantanti che scrivono monologhi sulla parità, né dalle attiviste che contano le quote rosa nei cda. La paura di un’accusa di islamofobia è così insopportabile da anestetizzare perfino il grido di dolore di una donna frustata con ferocia. C’è un confine oltre il quale la violenza sulle donne diventa invisibile. Quel confine è il regime degli ayatollah.