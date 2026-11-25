“Il Cremlino ritiene che la Libia abbia il diritto legittimo di rispondere all’attacco ucraino alla base navale di Bengasi, dove sono state colpite una unità militare e una nave civile russe”: a dirlo il portavoce di Vladimir Putin, Dmitry Peskov, citato dall’agenzia Interfax. Poi ha aggiunto: “Naturalmente, qualsiasi Stato non lascia impunite le aggressioni contro la vita dei propri militari”. Nel raid, infatti, sono morti due soldati libici. Il portavoce del Cremlino ha inoltre precisato che il ministero della Difesa russo dispone delle informazioni relative al numero dei cittadini russi rimasti feriti nell’attacco e alle loro condizioni, senza fornire ulteriori dettagli.

Quando gli è stato chiesto se, dopo quanto accaduto, Mosca stia valutando di prendere di mira navi ucraine in porti stranieri, Peskov ha affermato che “verrà fatto tutto ciò che è necessario fare nell’ambito di un’operazione militare speciale per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati”.

Intanto, è emerso che anche una terza nave è stata colpita nel raid. Si tratta di un’imbarcazione iraniana, che pare sia stata raggiunta da un drone aereo, ma non affondata. Nelle scorse ore, infatti, è stata vista dai satelliti mentre conduceva una laboriosa operazione di avvicinamento dalla rada, per andarsi ad ancorare a una banchina del porto della città della Cirenaica. Tuttavia, a differenza degli attacchi alle navi russe, rivendicati dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, l’attacco all’iraniana resta per ora senza responsabili.