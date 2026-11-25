Ci vogliono fatti, documenti, gente che ci mette la faccia e non parla a condizione di rimanere anonima. Solo così si smonta la propaganda anti-israeliana. Ad Ariel Averbuch e a Roi Danino, autori del film Naza - La storia vera, a Milano per presentare il loro lavoro, chiediamo di commentare le accuse che anche in questi giorni stanno piovendo sulle Forze di Difesa israeliane.

Pare che le stesse IDF indaghino sull’uso di civili palestinesi come scudi umani da parte dei suoi soldati in Cisgiordania, oltre che a Gaza. Che cosa ne pensate?

Danino: «Sono tenente colonnello dell’esercito e sono stato per 400 giorni all’interno della Striscia. Ero lì. Non ho mai sentito parlare di una cosa del genere, né ho mai ricevuto informazioni secondo cui sarebbe accaduto. Semplicemente, non succede. Altrimenti non si spiega come 25mila nostri soldati siano rimasti feriti all’interno di Gaza»

I crimini di guerra non accadono?

Danino: «Accadono, ma quello che ho visto con i miei occhi, e di cui posso parlare, è il modo in cui Hamas utilizza i civili come scudi umani. Quando vedi Hamas prendere un bambino di sette anni e fargli trasportare un’arma da una casa all’altra, questo è utilizzare un civile come scudo umano, così come se costruisci centinaia di chilometri di tunnel e non i rifugi per proteggere la tua popolazione civile».

Averbuch: «C’è tolleranza zero verso la disobbedienza agli ordini. Chi commette un’infrazione viene punito. L’utilizzo dei palestinesi di Gaza come scudi umani non è una pratica dell’esercito. Se qualcuno ha commesso un’azione del genere, che è sbagliata, sarà punito».

Il termine Naza sta a indicare che esiste una percentuale di vittime civili che viene considerata accettabile quando si deve colpire un alto ufficiale di Hamas oppure un terrorista di livello inferiore?

Averbuch: «Non esiste un unico criterio numerico del tipo: se c’è un terrorista, allora sono consentiti dieci civili. in ebraico, “naza” indica il concetto di danno collaterale e dimostra che Israele considera chi potrebbe essere colpito da un’operazione militare. Il fatto di effettuare calcoli, controllare chi sia un civile e chi un terrorista e verificarlo dimostra già che Israele opera una distinzione. Ogni caso viene valutato da comandanti di alto livello, che ricevono anche consulenza legale. Viene mostrato anche nel nostro film. Si vede un terrorista che cammina. L’autorizzazione a sganciare una bomba su di lui è già stata concessa. Poi si vedono dei civili avvicinarsi. Poiché a quel punto è troppo tardi per annullare completamente l’operazione, il pilota devia il missile verso un’altra zona, disabitata».

E per quanto riguarda il cibo e gli aiuti umanitari e l’accusa rivolta a Israele di provocare la carestia?

Averbuch: «In quale guerra abbiamo mai visto un esercito chiamato a fornire aiuti umanitari alla popolazione del nemico? Eppure da Israele ci si aspetta proprio questo, anche se Gaza ha un confine con l’Egitto che consentirebbe ai civili di evacuare. Benché si tratti di musulmani, l’8 ottobre 2023 Il Cairo ha rafforzato quella frontiera con sette livelli di protezione, impedendo agli abitanti di Gaza di lasciare la zona. Diversamente che in tutte le altre guerre, a Gaza tutti devono rimanere. Nonostante questo, Israele ha distribuito più di due milioni di tonnellate di aiuti umanitari a Gaza, dove vivono due milioni di persone. Significa una tonnellata di aiuti per ognuno. È una quantità più che sufficiente».

E dove sono finiti?

Averbuch: «Nel film mostriamo che gran parte di questi aiuti è stata intercettata e sottratta direttamente da Hamas. Ma non si capisce perché Israele debba essere ritenuto l’unico responsabile dell’approvvigionamento alimentare della popolazione civile».

Che cosa succederà ora, dopo le elezioni della Knesset, nella guerra fra Israele e Hamas?

Danino: «Israele vuole terminare questa guerra, ma Hamas non vuole farlo. Perché se Hamas avesse un minimo di responsabilità...».

Averbuch: «... o di morale nei confronti della propria popolazione civile, avrebbe già deposto le armi e interrotto le ostilità. In realtà Hamas trae molti vantaggi dal proseguimento di questo conflitto. Guadagna molto denaro e insiste nel voler mantenere le proprie armi. Diversamente,Gaza avrebbe potuto diventare una Singapore».

Chi lo ha impedito?

Averbuch: «I Fratelli Musulmani, che hanno un obiettivo. Vogliono controllare il mondo intero, con il denaro proveniente dal Qatar. Quindi non si tratta più soltanto della questione di Israele.Quando Hamas è entrato in Israele il 7 ottobre e ha iniziato a uccidere, non ha fatto distinzione tra arabi, beduini, drusi, israeliani, ebrei o thailandesi. Hanno ucciso tutti. Quindi non si tratta più soltanto di una questione territoriale».

Siete nel bel mezzo della guerra di propaganda. Molti sostengono che Israele l’abbia ormai persa e che sia isolato. A che cosa serve il vostro lavoro?

Averbuch: «Il mondo ha perso il senso della verità. Così le persone cadono nella trappola che li induce a informarsi su un argomento attraverso un video di 60 secondi su TikTok. Noi non faremo un passo indietro. Il nostro film è soltanto il primo di molti altri passi che intendiamo compiere. Vogliamo portare la verità e il buon senso a livello globale, affinché la gente torni a porsi delle domande. Si parla del cosiddetto genocidio, ma poi non ci si sa spiegare perché Israele abbia vaccinato un milione di abitanti di Gaza. Come si concilia questo con l’accusa di sterminio?»