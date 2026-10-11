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Ucraina, Trump annuncia una tregua energetica. Stupore di Kiev: "Non ne sapevamo nulla"

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domenica 11 ottobre 2026
Ucraina, Trump annuncia una tregua energetica. Stupore di Kiev: "Non ne sapevamo nulla"

1' di lettura

"Con effetto immediato, è in vigore una tregua energetica nella guerra tra Russia e Ucraina. Entrambe le parti hanno concordato. Non violatela". Lo ha annunciato Donald Trump sul suo social Truth. L'Ucraina però non avrebbe ricevuto alcuna comunicazione sulla tregua energetica tra Mosca e Kiev annunciata oggi via Truth dal presidente statunitense Donald Trump. Lo riferisce su X da Christopher Miller, capo corrispondente del Financial Times, citando un "alto funzionario ucraino vicino al presidente Volodymyr Zelensky", secondo il quale le autorità di Kiev non sono a conoscenza di alcun accordo per la sospensione degli attacchi contro le infrastrutture energetiche.

"Proprio in questo momento le nostre squadre di riparazione stanno ripristinando le forniture di elettricità e acqua a Kiev", dopo gli attacchi russi avvenuti pochi istanti prima, ha dichiarato il funzionario al quotidiano britannico. "Nessuno ha sentito parlare del cessate il fuoco", ha aggiunto. In una conversazione telefonica con Axios il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha definito "una novità" l'annuncio di Donald Trump in merito a una tregua energetica fra Russia e Ucraina. "Se il presidente Trump ha raggiunto un accordo con Putin, per favore fateci sapere quando inizierà il cessate il fuoco. Siamo pronti e lo rispetteremo", ha aggiunto. 

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