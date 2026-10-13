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Guatemala, 15enne si sveglia nella bara durante il suo funerale: immagini forti

martedì 13 ottobre 2026
Guatemala, 15enne si sveglia nella bara durante il suo funerale: immagini forti

2' di lettura

In Guatemala, nel villaggio di El Jocote, una ragazza di 15 anni, Yuleidy Ixcotoyac, si è risvegliata nella bara durante la veglia funebre, poche ore dopo essere stata creduta morta dai familiari. La vicenda, dai risvolti drammatici, è stata ripresa in un video diventato virale sui social.

La giovane aveva perso conoscenza dopo aver accusato un malore mentre veniva accompagnata in un centro medico. Il padre, Abraham, pastore evangelico, non riuscendo a percepire il battito cardiaco né il respiro della figlia, si era convinto che fosse deceduta. Tuttavia, la ragazza non era stata visitata da un medico e non era stato rilasciato alcun certificato di morte. Nonostante ciò, la famiglia aveva acquistato una bara e organizzato il funerale appena otto ore dopo il malore.

Durante la veglia funebre, la madre, Lesvia Rios, ha notato alcuni movimenti all’interno della cassa. Convinta che la figlia fosse ancora viva, ha chiesto di aprire la finestrella della bara, scoprendo che la quindicenne si stava risvegliando. Poco dopo, la ragazza si è messa seduta ed è riuscita a parlare, venendo aiutata dai familiari a uscire dalla cassa. I presenti hanno reagito con stupore, lacrime di gioia e cori di "alleluia".

Dopo il risveglio, Yuleidy ha raccontato di aver avvertito un forte dolore al petto prima di perdere conoscenza: "Il cuore ha cominciato a farmi molto male, lo sentivo pesante. E poi è diventato tutto buio, come se fossi svenuta". Attualmente la ragazza è cosciente e si trova in convalescenza a casa. Ha espresso gratitudine a Dio per essere sopravvissuta. Le autorità sanitarie guatemalteche, al momento, non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’accaduto.

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funerale

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