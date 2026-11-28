Il Costa Rica è un Paese serio, talmente serio da non fare entrare l’attivista pro Hamas Francesca Albanese, bloccata ieri nell’aeroporto della capitale San José dove era atterrata per ricevere una laurea honoris causa da una università del posto. Attenzione, non stiamo parlando di un paese canaglia militarista succube delle destre internazionali. Il Costa Rica è stato il primo Paese senza un esercito attivo, è tra i più pacifici e stabili al mondo e per questo sede della Corte interamericana dei diritti umani e dell’Università per la pace dell’Onu.

È insomma un Paese davvero pacifista ma che non si fa tirare in mezzo a contese ideologiche, non si fa prendere in giro né dall’Onu stessa né tantomeno da una sua rappresentante – la Albanese – che gira il mondo spacciandosi per pacifista quando invece è donna di parte (quella di Hamas) «che ha sulla testa un alert per terrorismo» come ha tranquillamente spiegato ieri un portavoce del governo per giustificare alla sua opinione pubblica il respingimento. Tanto più che la signora aveva di recente accusato il Costa Rica di «complicità con il genocidio perpetrato a Gaza» dopo la firma di un accordo tra le autorità di San José e Israele per il libero scambio commerciale tra i due Paesi.

Insomma, la donna che ha incantato la sinistra italiana – con tanto di riconoscimenti e cittadinanze onorarie - non è riuscita a imbrogliare i composti governanti di un piccolo ma dignitoso Stato centroamericano che sanno distinguere i pacifisti dagli agitatori, i democratici dai filoterroristi anche se ben mascherati (e che non accettano intrusioni di chicchessia nelle loro scelte politiche).Che dire: viva il libero e serio Costa Rica che senza tanti squilli di tromba sa fare quello che democrazie ben più importanti, a partire dalla nostra, invece subiscono quotidianamente: non farsi prendere per i fondelli da infiltrati tipo Francesca Albanese.