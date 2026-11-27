“Non c’è mai stato alcun coordinamento, l’ha detto anche il ministro degli Esteri dicendo che in futuro parleranno con gli alleati. Nessuno di noi era stato informato, nessuno sapeva alcunché di quello che stava facendo gli ucraini in Libia. Quindi non è vero quello che ha detto Zelensky “: il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha commentato così l’operazione militare ucraina a Bengasi, in Libia, a margine della 43esima assemblea Anci di Verona. “È chiaro che l’Italia non vuole che la guerra venga estesa ad altri territori e che il conflitto coinvolga ulteriormente il Mediterraneo”, ha poi aggiunto.

In precedenza, invece, il leader ucraino Volodymyr Zelensky aveva montato il caso dicendo che in operazioni come quella sferrata in Libia lo scorso weekend, l’Ucraina “non agisce mai” senza prima coordinarsi con i propri partner. Parlando in un’intervista alla Bbc, il presidente ucraino aveva dunque difeso l’attacco alle due navi russe nelle acque della Libia orientale, ribadendo che la nave da guerra Merkury era un “obiettivo assolutamente legittimo”.

Poi, pur riconoscendo che simili attacchi sono “molto pericolosi”, aveva affermato che le forze ucraine “non agiscono mai” senza prima coordinarsi con i propri partner, non fornendo però ulteriori dettagli. Il leader di Kiev, inoltre, aveva ammesso anche che l’Ucraina si sta preparando ad affrontare un inverno difficile e pericoloso, dal momento che i recenti attacchi contro Kiev hanno preso di mira soprattutto i ponti sul grande fiume Dnipro, nel tentativo di dividere la città in due.