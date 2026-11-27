“Ho pensato fosse un dono di Dio”. La vicenda che vede protagonista Verónica Alejandra Acosta ha dell’incredibile. La donna ha ricevuto un bonifico a proprio favore di 510 milioni di pesos argentini, circa 400.000 euro, nel 2025. La vicenda è tornata virale in queste ore, in attesa delle decisioni dei giudici (che hanno iscritto la donna e altre quattro persone nel registro degli indagati).

Verónica Alejandra Acosta, residente a Villa Mercedes, nella provincia argentina di San Luis, ha ricevuto un inaspettato e ricchissimo bonifico dalla provenienza ignota. Si è accorta della cifra sul conto corrente controllando il cellulare. Immediatamente ha provveduto a spendere qui soldi. Ha acquistato elettrodomestici, materiali per ristrutturare l’abitazione e un’automobile. Inoltre, ha effettuato 66 bonifici a favore di amici, parenti e conoscenti in difficoltà. Tuttavia, si trattava di un errore. Il bonifico proveniva da un errore contabile dell’amministrazione provinciale.

Scoperto l’errore, la vicenda è stata denunciata alle autorità competenti e sono subito scattate le indagini. Per gli inquirenti, l’utilizzo immediato e massiccio dei fondi non poteva essere considerato un atto di semplice ingenuità. Per questo motivo, il tribunale ha disposto il congelamento immediato del conto, la perquisizione dell’abitazione e il sequestro di tutti i beni acquistati. Sono state incriminate cinque persone, tra cui la donna e alcuni dei familiari più stretti che avevano ricevuto i trasferimenti. “Non sapevamo assolutamente che si trattasse di fondi pubblici. Non abbiamo mai agito in malafede”, ha dichiarato Verónica Alejandra Acosta. La donna ha respinto l’ipotesi di appropriazione indebita e di aver agito consapevolmente in modo illecito. La difesa ha sostenuto di non aver ricevuto comunicazioni formali né avvisi bancari sull’origine anomala dell’importo accreditato e che Acosta abbia impiegato il denaro a causa del proprio stato di bisogno economico.

La magistratura ha comunque aperto un fascicolo penale. Per tutti i cinque indagati è stata fissata una cauzione di 30 milioni di pesos. Secondo quanto comunicato dalla procura, il 90% della somma è stato bloccato o recuperato. Mentre il restante 10% è tuttora tracciato. «Sono serena nell’animo perché so di non aver mai voluto fare del male a nessuno", ha dichiarato la donna, che continua a sostenersi innocente. Il procedimento penale è ancora in corso e le decisioni del giudice sono previste per le prossime settimane.