Alla fine Volodymyr Zelensky ha fatto un passo indietro e si è scusato con Giorgia Meloni.

Le parole del presidente ucraino sull’azione militare nelle acque territoriali libiche avevano particolarmente irritato il governo italiano, che, attraverso il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il ministro della Difesa Guido Crosetto, aveva categoricamente smentito la versione di Zelensky. In un primo momento, infatti, il leader ucraino aveva falsamente sostenuto che l’operazione contro le due navi russe nel porto di Bengasi fosse avvenuta soltanto dopo un contatto con i propri alleati.

Nel pomeriggio di oggi, dunque, Zelensky ha telefonato alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e si è scusato. Successivamente, con un post su X, ha chiarito che “la recente operazione in Libia è stata condotta senza previo coordinamento con i nostri partner europei”.

Pochi minuti fa, la premier Meloni, in un intervento all’assemblea programmatica di Noi Moderati, ha definito “necessario” il chiarimento del leader ucraino e ha poi ribadito il proprio sostegno a Kiev. “Mi pare che anche il Presidente Zelensky abbia chiarito alcune precedenti parole che erano state oggetto di molti dubbi. Lo ha fatto anche con me direttamente, durante una telefonata che abbiamo avuto oggi”, ha affermato la premier. “La nostra posizione a sostegno dell’Ucraina - ha concluso Meloni - non cambia. Ma questo non può mai venire prima della difesa dell’interesse nazionale italiano”.