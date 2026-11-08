Terremoto, cosa fa il gatto prima della scossa: immagini impressionanti dal Giappone

Un forte terremoto, fortunatamente senza vittime in Giappone. E anche per questo sui social è diventato virale il video di un gatto, ripreso dalla telecamera di sicurezza di un appartamento, che si sveglia dal sonno prima ancora della scossa di magnitudo 5.7, avvertendo il pericolo prima ancora che questo si concretizzi. Una nuova, impressionante testimonianza sul "sesto senso" dei felini e della loro proverbiale capacità di prevedere gli eventi naturali potenzialmente catastrofici.

L'evento ha scosso il Giappone centrale nelle prime ore del giorno, frantumando le vetrine dei negozi, costringendo le persone a fuggire dagli edifici e causando almeno 22 feriti, secondo quanto riportato dai media locali. L’Agenzia meteorologica giapponese ha stimato la magnitudo del sisma a 5,7, mentre l’U.S. Geological Survey l’ha riportata a 5,5. Sono state segnalate scosse di assestamento di minore entità. È stata colpita un’ampia area nei pressi della prefettura di Aichi, tra cui la città di Hamamatsu, le antiche capitali di Kyoto e Nara e le vicine prefetture di Yamanashi, dove si trova il Monte Fuji, nonché quella di Gifu.

Le immagini trasmesse dalla TV giapponese hanno mostrato vetrine di negozi in frantumi e schegge di vetro sparse per le strade. In una libreria si sono accumulati cumuli di libri caduti dagli scaffali. Tra i feriti figurano persone cadute dalle scale mentre cercavano di fuggire. Il terremoto, verificatosi all’1.04 del mattino, ha avuto epicentro a circa 40 chilometri (25 miglia) sotto la superficie terrestre nella prefettura di Shizuoka. Aichi e Shizuoka sono regioni confinanti.

Secondo le valutazioni sismiche ufficiali, le scosse più violente sono state avvertite ad Aichi. L’agenzia meteorologica ha avvertito la popolazione di prepararsi a possibili forti scosse nella settimana a venire, in particolare nei prossimi due o tre giorni. "Si prega di prestare attenzione a frane, cadute di massi e ai possibili effetti delle precipitazioni", ha detto ai giornalisti Ayataka Ebita, un funzionario dell’agenzia.Ha aggiunto che finora non è stato rilevato alcun cambiamento evidente nella placca della Fossa di Nankai, dove secondo gli scienziati potrebbe verificarsi un mega-terremoto. I treni ad alta velocità Shinkansen hanno circolato a velocità ridotta nelle zone colpite come misura precauzionale.