Il Napoli ferma la Lazio, i tifosi fischiano: Allegri respira dopo il silenzio

Un pareggio per respirare. Max Allegri, che ha saltato all'ultimo minuto la conferenza stampa pre-match, si gode l'1-1 con cui il suo Napoli ha fermato al Maradona la Lazio capolista. Per gli azzurri era quasi l'ultima spiaggia, dopo 7 sconfitte su 14 partite fin qui disputate: dopo il gol degli ospiti messo a segno da Frattesi con la specialità della casa, un inserimento perfetto, è arrivato il pari con un goffo autogol di Pedraza a inizio ripresa.

La squadra di Gennaro Gattuso mantiene l'imbattibilità e il primo posto in classifica, con l'Inter che però ha l'opportunità di accorciare questa sera nel big match contro il lanciatissimo Como a San Siro. Nonostante il momento difficile, con una vigilia tra le polemiche e il ritiro deciso dalla società, il Napoli reagisce e trova un punto utile più per il morale che per la classifica. Il pubblico partenopeo, però, non si accontenta e fischia sonoramente.

"I ragazzi hanno fatto una partita importante. Non era semplice, soprattutto dopo la sconfitta di Porto. Non siamo partiti bene, ma abbiamo avuto comunque occasioni nel primo tempo, poi nel secondo tempo è stata un'altra storia. Ripartiamo da qui e mettiamo un piccolo mattoncino per ripartire dopo la sosta", è il commento a caldo di Allegri ai microfoni di Dazn.

"Dobbiamo continuare così, è vero che siamo indietro in classifica ma non è tutto perduto - insiste il tecnico livornese -. L'anno scorso con il Milan ho perso 8 punti di vantaggio in un mese, non siamo fuori né dalla Champions e né dalla lotta per il quarto posto. I momenti difficili si sono e vanno affrontati con ordine, semplicità e tranquillità".

Nel mirino dei tifosi soprattutto Noa Lang: "Quando si vince sono tutti bravi - lo difende Allegri -. La squadra ha dato tutto a livello fisico e mentale oggi. Ora ci concentreremo sul recuperare elementi ed energie durante la sosta. A livello di professionalità e serietà il gruppo si sta comportando nel migliore dei modi".